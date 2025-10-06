SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

La mujer prestó un segundo testimonio ante el Ministerio Público a inicios de septiembre, y dijo que el animador de Televisión adeudaría más dinero del que señaló. Además ratificó sus sospechas en relación a que Wilson Verdugo sería el autor intelectual del crimen cometido por sicarios venezolanos.

Juan Pablo AndrewsPor 
Juan Pablo Andrews
Kaminski reveló llamada del Rey de Meiggs el mismo día del crimen.

El 2 de septiembre, Constanza Astorga, viuda de Felipe Reyes -alias el “Rey de Meiggs”-, volvió a presentarse ante la Fiscalía.

Ya lo había hecho al inicio de la investigación en el mes de junio, cuando reconoció que Reyes se dedicaba a prestar dinero a diferentes personas de ese sector que une la comuna de Estación Central con Santiago, préstamos con intereses. “Es así como ganaba mucho dinero”, dijo la mujer en su testimonio judicial.

Astorga volvió a ser requerida por la Fiscalía Oriente para aclarar algunos puntos. Allí, en las cuatros páginas de su declaración, ratifica sus declaraciones anteriores, como por ejemplo sus sospechas de que Wilson Verdugo sería el autor intelectual del crimen que terminaron cometiendo tres sujetos de nacionalidad venezolana. Verdugo, empresario gastronómico, hoy se encuentra en prisión preventiva.

De hecho, la primera consulta que se lee en la declaración apunta a Verdugo.

Fiscal: ¿Cuándo usted tiene estas sospechas de Wilson? ¿Fue después del primer momento?

Viuda: Así es, desde el primer momento. Cuando yo llegué estaba en shock, pensé que podía haber sido el Tom inicialmente por una pelea que habían tenido por una llamada. Después yo me quedé en mi casa con Miguel, mi papá, y empezamos a pensar quién podría haber sido, si mi marido no tenía problemas con nadie. Y ahí pensé en el Wilson, porque le debía mucho dinero, entonces se me ocurrió que pudo haber sido por plata.

Sobre este sujeto, agregó: “Yo siempre supe que Wilson le debía dinero a Felipe y siempre supe el monto, porque lo tenía en el cuaderno. Me sorprendió que después de lo que pasó Wilson nunca más me llamó, no me preguntó si necesitaba algo. Lo mismo Kaminski”.

“¿En el cuaderno hay una anotación que tiene una W, que es eso?“, le pregunta el fiscal Marcelo Vargas, quien tomó el testimonio.

“La W es de Wilson y tiene un monto total, y abajo está el desglose de la deuda. Yo siempre supe que él le debía más de $1.000 millones. ¿Yo le pregunté, tú crees que él te va a pagar eso? Y él me dijo ojalá que no, porque a mí me conviene que me pague los intereses. Después él me contó que Wilson iba a vender unas propiedades, una viña creo, y le iba a pagar unos 500 millones de pesos", se lee en la declaración.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las sospechas sobre Kaminski

Quien también ha declarado en el caso es el animador de TV y radio Francisco Kaminski. El periodista, quien era amigo de la víctima, se presentó ante los investigadores el 23 de junio en calidad de testigo. Misma condición que mantiene hasta ahora.

En esta segunda declaración la mujer volvió a referirse a él y las deudas que mantenía con su pareja. Según señaló el propio Kaminiski, esos montos adeudados llegarían a los $45 millones. Pero la mujer sospecha que podrían ser más.

“Yo a Kaminsky le avisé cuando venía de Viña a Santiago. Lo llamo y le digo, ‘oye, mataron al Felipe’, y me dijo ‘chuta, Coni, ¿cómo?’. Y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata“, agregó.

En cuanto a la deuda de Kaminski, dice que el exrostro televisivo debía $45 millones, pero que iba a devolver $70 millones “con los intereses”.

La mujer destacó que los préstamos informales que realizaba su pareja los mantenía anotados solo en un cuaderno: “Yo a él lo veía que se ponía de guata con el cuaderno y sacaba cuentas, y me decía espérame que estoy estudiando. Él me trataba de enseñar y me mostraba quién le debía, cuánto y qué día le pagaba. Yo, tonta, no ponía mucha atención porque nunca pensé que él no iba a estar”.

Dos carabineros mencionados

El fiscal también le consultó por una serie de nombres que aparecen en una agenda. Allí aparecen dos apellidos de carabineros. “En el cuaderno aparecen unos números de teléfono listados. ¿Qué es eso?“, preguntó el fiscal. ”El Felipe anotaba los números de personas que conocía, era como su agenda“, fue la respuesta de la mujer.

Fiscal: ¿Quién es Carlitos?

Viuda: El cantante Carlitos Jr.

Fiscal: ¿Quién es Moraga?

Viuda: Un carabinero.

Fiscal: ¿Quién es Jeldres?

Viuda: También es un carabinero.

Fiscal: ¿Y quién es Moroco?

Viuda: Es amigo de Wilson, vende carne en la feria.

Solo cuenta Rut

Por último, el investigador le pregunta si mantenía cuentas corrientes y qué hacía con el dinero. Su respuesta fue que solo mantenía cuenta Rut, pero que no recibía los dineros de los préstamos ahí: “Felipe apenas recibía prestaba al tiro o viajábamos. No le gustaba tener dinero en la casa. A veces me depositaba en mi cuenta“.

“El Wilson dijo que él nos pagaba los sueldos y eso no es así; nosotros le pasábamos el dinero para que él nos pagara y así poder imponer. Nosotros necesitábamos imponer para poder sacar un crédito hipotecario. Por ejemplo, Felipe le transfería el equivalente a nuestro sueldo y después Wilson nos transfería a nosotros como remuneración, pero era dinero nuestro, no de Wilson”, explicó la mujer sobre los dineros.

Por último, el fiscal preguntó a la mujer si sabía del paradero del sujeto que el día del crimen acompañaba a Reyes, apodado como “Fito”. “Nada, él desapareció. La señora me dijo que estaba shockeado, que estaba con psicólogo”, respondió la viuda.

Más sobre:Rey de MeiggsFiscalía OrienteCaso sicario

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”

Montes sale a aplacar polémica con Jara: “En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas”

Críticas al gobierno por la reconstrucción y dardos a ministros Montes y Toro: el debate con Sharp, Sánchez, Lagomarsino y Urenda

“Eso demuestra que no tienen ningún equipo propio”: Matthei arremete contra Kast por descuelgues en su campaña

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

5.
Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 5 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”
Chile

José Antonio Kast: “Voy a votar por cualquiera de oposición que pase a segunda vuelta”

Montes sale a aplacar polémica con Jara: “En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas”

Críticas al gobierno por la reconstrucción y dardos a ministros Montes y Toro: el debate con Sharp, Sánchez, Lagomarsino y Urenda

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”
Negocios

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

¿Recuerda al buscador de tesoro de Juan Fernández? Persevera en su intento y tribunal le da la razón

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España
El Deportivo

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Más espectadores que en Argentina 2023 y casi tres goles por partido: lo que dejó la fase de grupos del Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer
Cultura y entretención

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

De “decepcionante y mediocre” a “cumple con creces”: la crítica se enfrenta y divide ante el nuevo disco de Taylor Swift

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido
Mundo

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a funcionarios brasileños

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia