Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

El 2 de septiembre, Constanza Astorga, viuda de Felipe Reyes -alias el “Rey de Meiggs”-, volvió a presentarse ante la Fiscalía.

Ya lo había hecho al inicio de la investigación en el mes de junio, cuando reconoció que Reyes se dedicaba a prestar dinero a diferentes personas de ese sector que une la comuna de Estación Central con Santiago, préstamos con intereses. “Es así como ganaba mucho dinero”, dijo la mujer en su testimonio judicial.

Astorga volvió a ser requerida por la Fiscalía Oriente para aclarar algunos puntos. Allí, en las cuatros páginas de su declaración, ratifica sus declaraciones anteriores, como por ejemplo sus sospechas de que Wilson Verdugo sería el autor intelectual del crimen que terminaron cometiendo tres sujetos de nacionalidad venezolana. Verdugo, empresario gastronómico, hoy se encuentra en prisión preventiva .

De hecho, la primera consulta que se lee en la declaración apunta a Verdugo.

Fiscal: ¿Cuándo usted tiene estas sospechas de Wilson? ¿Fue después del primer momento?

Viuda: Así es, desde el primer momento. Cuando yo llegué estaba en shock, pensé que podía haber sido el Tom inicialmente por una pelea que habían tenido por una llamada. Después yo me quedé en mi casa con Miguel, mi papá, y empezamos a pensar quién podría haber sido, si mi marido no tenía problemas con nadie. Y ahí pensé en el Wilson, porque le debía mucho dinero, entonces se me ocurrió que pudo haber sido por plata.

Sobre este sujeto, agregó: “Yo siempre supe que Wilson le debía dinero a Felipe y siempre supe el monto, porque lo tenía en el cuaderno. Me sorprendió que después de lo que pasó Wilson nunca más me llamó, no me preguntó si necesitaba algo. Lo mismo Kaminski”.

“¿En el cuaderno hay una anotación que tiene una W, que es eso?“, le pregunta el fiscal Marcelo Vargas, quien tomó el testimonio.

“La W es de Wilson y tiene un monto total, y abajo está el desglose de la deuda. Yo siempre supe que él le debía más de $1.000 millones. ¿Yo le pregunté, tú crees que él te va a pagar eso? Y él me dijo ojalá que no, porque a mí me conviene que me pague los intereses. Después él me contó que Wilson iba a vender unas propiedades, una viña creo, y le iba a pagar unos 500 millones de pesos", se lee en la declaración.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Las sospechas sobre Kaminski

Quien también ha declarado en el caso es el animador de TV y radio Francisco Kaminski. El periodista, quien era amigo de la víctima, se presentó ante los investigadores el 23 de junio en calidad de testigo. Misma condición que mantiene hasta ahora.

En esta segunda declaración la mujer volvió a referirse a él y las deudas que mantenía con su pareja. Según señaló el propio Kaminiski, esos montos adeudados llegarían a los $45 millones. Pero la mujer sospecha que podrían ser más.

“Yo a Kaminsky le avisé cuando venía de Viña a Santiago. Lo llamo y le digo, ‘oye, mataron al Felipe’, y me dijo ‘chuta, Coni, ¿cómo?’. Y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata “, agregó.

En cuanto a la deuda de Kaminski, dice que el exrostro televisivo debía $45 millones, pero que iba a devolver $70 millones “con los intereses”.

La mujer destacó que los préstamos informales que realizaba su pareja los mantenía anotados solo en un cuaderno: “Yo a él lo veía que se ponía de guata con el cuaderno y sacaba cuentas, y me decía espérame que estoy estudiando. Él me trataba de enseñar y me mostraba quién le debía, cuánto y qué día le pagaba. Yo, tonta, no ponía mucha atención porque nunca pensé que él no iba a estar”.

Dos carabineros mencionados

El fiscal también le consultó por una serie de nombres que aparecen en una agenda. Allí aparecen dos apellidos de carabineros. “En el cuaderno aparecen unos números de teléfono listados. ¿Qué es eso?“, preguntó el fiscal. ”El Felipe anotaba los números de personas que conocía, era como su agenda“, fue la respuesta de la mujer.

Fiscal: ¿Quién es Carlitos?

Viuda: El cantante Carlitos Jr.

Fiscal: ¿Quién es Moraga?

Viuda: Un carabinero.

Fiscal: ¿Quién es Jeldres?

Viuda: También es un carabinero.

Fiscal: ¿Y quién es Moroco?

Viuda: Es amigo de Wilson, vende carne en la feria.

Solo cuenta Rut

Por último, el investigador le pregunta si mantenía cuentas corrientes y qué hacía con el dinero. Su respuesta fue que solo mantenía cuenta Rut, pero que no recibía los dineros de los préstamos ahí: “ Felipe apenas recibía prestaba al tiro o viajábamos . No le gustaba tener dinero en la casa. A veces me depositaba en mi cuenta“.

“El Wilson dijo que él nos pagaba los sueldos y eso no es así; nosotros le pasábamos el dinero para que él nos pagara y así poder imponer. Nosotros necesitábamos imponer para poder sacar un crédito hipotecario. Por ejemplo, Felipe le transfería el equivalente a nuestro sueldo y después Wilson nos transfería a nosotros como remuneración, pero era dinero nuestro, no de Wilson”, explicó la mujer sobre los dineros.