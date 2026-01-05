Voraz incendio afecta locales comerciales en Concepción

La madrugada de este lunes se activaron las alarmas de Bomberos para combatir un voraz incendio en la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

Según reportó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) el incendio afectó tres locales comerciales y una bodega de una empresa constructora, en una infraestructura ubicada en las calles Manuel Rodríguez con Orompello.

Hasta el lugar llegaron cerca de diez compañías de Bomberos de Concepción, Talcahuano, Penco y Chiguayante.

Asimismo, acudieron a la emergencia efectivos de Carabineros, personal de empresa eléctrica CGE y personal municipal.

Pasadas las 6.00 de la mañana Senapred informó que el incendio se encontraba controlado, sin embargo, una hora después, el Cuerpo de Bomberos de Concepción señaló que dos carros debieron acudir al lugar para controlar los rebrotes.