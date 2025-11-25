BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía

    El fiscal nacional confirmó que el Ministerio Público investigará las transferencias que el conservador de bienes raíces hizo a Walker y al diputado Cristián Araya.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Valparaiso, 25 de noviembre 2025 Punto de prensa del senador Matias Walker Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El senador Matías Walker (Demócratas) explicó el origen de la transferencia que recibió del conservador de bienes raíces, Sergio Yáber, quien ha sido cuestionado por sus presuntos vínculos con la investigación judicial por corrupción denominada “trama bielorrusa”.

    Según reveló el medio digital Reportea, el pago de $1,6 millones se habría realizado el pasado 28 de mayo de 2024 a una cuenta bancaria BCI y s propósito habría sido pagar un pasaje a Canadá de un hijo de Walker.

    Si bien Walker reconoció el sábado su vínculo de amistad con Yáber y la transferencia en cuestión, negó haber incurrido en alguna irregularidad. Sin embargo este martes, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció que el Ministerio Público investigará este pago de Yáber, así como el que también habría realizado al diputado republicano Cristián Araya.

    Esta jornada, en un punto de prensa, el senador Walker explicó sus vínculos con el conservador: “Lo primero que quiero es descartar de manera tajante es que esta relación de amistad que he tenido desde hace 15 años con Sergio Yáber, desde que él vivía en Coquimbo, tenga relación alguna con la denominada trama bielorrusa. Eso lo quiero descartar absolutamente y no voy a aceptar ningún atisbo de insinuación que esto tenga que ver con ese caso que es gravísimo”.

    En segundo lugar, reiteró su cercanía con Yáber y detalló que recibió apoyo de él en dos momentos, uno de ellos fue cuando su hijo tuvo cáncer. “Yo no había querido revelarlo porque esto tiene que ver con datos sensibles, con la ley de derechos de deberes del paciente, el área menor de edad, con la misma ley de olvido oncológico que yo he promovido”, explicó.

    “Él al igual que mi familia me ayudó con apoyo emocional y también con apoyo económico para enfrentar las consecuencias de lo que significan los costos de haber enfrentado una enfermedad catastrófica de un hijo mío (...) Y también me apoyó, y lo dije desde el primer día, en una pasantía que hizo mi hijo al extranjero y por eso el trato que él le dispensaba como ahijado”, añadió.

    “Pero quiero descartar categóricamente que esta relación de amistad haya tenido cualquier tipo de influencia en una decisión mía en el ámbito que he desempeñado primero como diputado y después como senador. Y prueba de eso es mi votación en las acusaciones constitucionales. A ustedes les consta. Voté a favor de la destitución de la ministra de (Ángela) Vivanco y voté a favor de la destitución del ministro (Antonio) Ulloa. Y si es que llega al Senado la acusación contra el ministro Simpertigue, voy a actuar con la misma autonomía, con la frente en alto", reiteró.

    Respecto del anuncio del fiscal Valencia, aseveró: “Estoy dispuesto a ir a la Fiscalía a entregar todos los antecedentes que se requieran. Hoy día mismo. No tengo ningún problema en ir a la Fiscalía desde hoy a entregar cualquier antecedente que se requiera, cualquier aclaración que se requiera. Tengo la conciencia demasiado tranquila de no haber cometido ninguna ilegalidad, de no haber hecho nada irregular, y tampoco de haber transgredido ninguna norma ética. Porque en ninguna parte está prohibido que uno pueda ser amigo de un notario o un conservador”.

    Más sobre:Matías WalkerSergio YáberTrama bielorrusaTransferenciaÁngela Vivanco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    “Situación climática extrema” y tres investigaciones en curso: Conaf expone ante diputados sobre tragedia en Torres del Paine

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía
    Chile

    Walker explica transferencia que recibió de Yáber y manifiesta disposición para entregar antecedentes a la Fiscalía

    “Situación climática extrema” y tres investigaciones en curso: Conaf expone ante diputados sobre tragedia en Torres del Paine

    “Poco prudentes”: comando de Jara lamenta declaraciones de Eduardo Frei tras reunión con Kast

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP
    Negocios

    Alejandro Bezanilla dejará la gerencia general de Habitat tras siete años liderando la AFP

    Sindicatos de metalúrgica Edyce hacen llamado a los acreedores a aceptar propuesta de la empresa

    Bolsa de Santiago acuerda vender su emblemático edificio a Territoria en más de US$13 millones

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita
    Tendencias

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Chelsea recibe a Barcelona, en un duelo de rivales directos en la Champions League

    Valdivia alista los últimos detalles para recibir el Ironman 70.3

    Branco Ampuero pone en duda su futuro en la UC a un mes de su término de contrato: “Hay un montón de matices”

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil
    Mundo

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    “Nadie pidió esta guerra”: Noa Cochva, la ex Miss Israel que sirvió como paramédica en Gaza

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?