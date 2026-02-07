SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Baquedano y la restauración democrática

    Jaime Bellolio
    Los símbolos son una parte fundamental de la experiencia humana. Los símbolos son capaces de identificarnos, como lo hace nuestra bandera o nuestro himno, porque transportan emociones, recuerdos y representan el legado de quienes nos precedieron. Ese es el caso de Baquedano, cuyo plinto vacío es una herida abierta.

    El monumento al general Baquedano fue instalado por iniciativa popular con el aporte de unas 150 mil personas hace casi 100 años, para reconocer su invaluable aporte a Chile en la Guerra del Pacífico. Y el paso del tiempo fue agregándole un nuevo significado: ser el centro simbólico de nuestro país. Hasta el estallido social, la Plaza Baquedano fue siempre un lugar de encuentro, de celebración y de unidad, donde cabían todas las miradas y expresiones. Sin embargo, en octubre la violencia de unos pocos intentó adueñarse de lo que es de todos, dejando sólo un plinto vacío que no representa otra cosa que el triunfo de la violencia sobre la democracia.

    Es por eso que el retorno de Baquedano no es solo la restauración de un monumento, es una restauración democrática. Es el triunfo de la democracia por sobre la violencia, el triunfo de quienes creemos en el diálogo como método de convivencia y no en la destrucción. Es la reivindicación del encuentro entre los chilenos.

    Con ese espíritu recibimos de brazos abiertos el monumento a Gabriela Mistral e iniciamos el trabajo, junto al gobierno del Presidente Boric y sus ministros, para transformar este sector de la comuna en un verdadero Paseo de la República. No es una provocación a nadie, es unión. Si queremos que la Plaza Baquedano vuelva a ser el lugar de todos, los necesitamos a todos.

    Como municipio llevamos largo tiempo trabajando en la restauración del monumento y nos hemos hecho cargo de todas las aristas, resguardando que cuando regrese Baquedano -tanto la escultura como la plaza- sean un lugar seguro para el encuentro de nuestros vecinos y de todos los chilenos. Ahora queda el Consejo de Monumentos Nacionales. Ellos dirán qué pesa más, si el encuentro o la permisología.

    Por Jaime Bellolio, alcalde de Providencia.

