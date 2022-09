SEÑOR DIRECTOR:

A raíz de las insólitas declaraciones de la ministra del Interior, respecto de que “Carabineros no llega y no se la puede”, me viene a la memoria parte de la letra del famoso tango Cambalache: “Qué falta de respeto, qué atropello a la razón”.

No recuerda los carabineros que últimamente han entregado sus vidas tratando de cumplir con su deber de mantener el orden y el Estado de Derecho, en peligro según la vocera de la Corte Suprema. Podría informarnos qué medidas ha tomado para apoyarlos y permitir que puedan actuar sin el riego de ser encarcelados o despedidos o proponer un proyecto de ley que castigue severamente a quienes los agredan o insulten.

Qué fácil es criticar desde un escritorio.

Sergio Cotroneo Concha

General de Carabineros (r)