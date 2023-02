Columna de Gonzalo Larraguibel: “Adaptarse continuamente, una realidad ineludible”

La reciente tragedia de los mega incendios en el sur y, por otro lado, de la crisis migratoria en el norte, son dos eventos que muestran como cambios de contexto profundos, incluso algunos graduales y no sorpresivos, pueden dejar a instituciones obsoletas, así como también a ciertas formas de pensar y trabajar. En el caso de los incendios, el cambio climático ha afectado los ecosistemas, provocando condiciones más extremas de temperatura, humedad y vientos que implican cambiar sus formas de prevención y hacen mucho más difícil su control cuando ocurren. Más aun, todo apunta a un aumento sostenido de los casos intencionales, aunque algunos aun no quieran reconocerlo, lo que además incide en la necesidad de actualizar las políticas y herramientas de prevención y castigo de estos hechos. Es evidente que las instituciones encargadas de ello ya no son lo suficientemente efectivas en este nuevo contexto, lo mismo que sucede con la crisis migratoria del norte. El ingreso de personas por pasos no reconocidos ha subido geométricamente, en línea con el fenómeno global de inmigración, sobrepasando a autoridades gubernamentales y de la sociedad civil a nivel local y central, sin que hasta ahora se vislumbre una solución estructural, ni tampoco coyuntural. Como revelaron los gobernadores del Biobío y de Arica y Parinacota en distintas entrevistas, estas situaciones se transformaron en crisis porque las instituciones tradicionales no se adaptaron oportunamente, no estaban preparadas en su rol ni contaban con las capacidades para enfrentar este nuevo contexto.

Lo cierto es que, con gran profundidad y rapidez, múltiples cambios globales están afectando a instituciones y empresas, pero no todas son capaces de adaptarse con la velocidad y magnitud operacional y cultural necesarias. Sin embargo, también vemos casos de éxito que nos demuestran que, bajo una gobernanza y liderazgo adecuado, es posible transformarse y adaptarse más allá de su industria o nivel de complejidad.

Ejemplo de ello son, entre muchos otros, dos casos que vimos recientemente, donde compañías familiares de tamaño mediano en similar situación tuvieron abordajes diametralmente diferentes que se han reflejado en sus resultados y potencial futuro. Mientras la empresa 1 ha mantenido su status quo atrapada en su negocio y mentalidad tradicional, la empresa 2 se abrió a debatir y considerar cambios clave enfocados en crecer y capturar oportunidades, lo que resultó en cinco decisiones clave:

1. A nivel familiar, los controladores acordaron una aspiración de crecimiento e inversión para el negocio y los roles a ejercer por la familia. Esto incluyó la no participación de esta en la administración, la formación de un directorio profesional y sumar algunos directores externos con expertise relevante.

2. El líder familiar pasó al directorio y se incorporó a un CEO externo con un perfil de liderazgo adecuado a la aspiración, empoderado para proponer y ejecutar decisiones, además de fortalecer el top team con nuevas formas de trabajo.

3. Con su equipo y el aporte empresarial del líder, el CEO desarrolló un plan estratégico concreto, con iniciativas de crecimiento y cambio aprobado por el directorio.

4. Construyó una red de apoyo de externo, incluyendo directores, consejeros y consultores que aportaron una mirada diferente, nuevas metodologías y formas de trabajo, ayudaron a romper paradigmas y complementaron la experiencia empresarial del dueño con capacidad de gestión.

5. Desarrolló un proceso de transformación de la compañía para lograr la aspiración propuesta, adaptando en el camino la estrategia y el equipo según los cambios de contexto y resultados obtenidos.

En síntesis, más que una diferencia en el negocio mismo, lo que hizo más exitosa y sostenible a una empresa por sobre la otra fue el liderazgo y la apertura de sus propios controladores y gestores para explorar y sostener cambios y nuevas formas de hacer las cosas. Apertura a la adaptación continua, incluso si los sacaba de su propia zona de confort.

Y usted, ¿Está abordando de forma oportuna los desafíos de su negocio? ¿Cuenta con la visión y coraje para transformar su éxito pasado en alguno futuro? ¿Cuenta con el talento interno y externo para lograrlo?

* El autor es socio de Virtus Partners.