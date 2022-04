“Defensa de la libre competencia”

SEÑOR DIRECTOR

Sobre la carta publicada con el mismo título que la presente, y que menciona a Mastercard, me gustaría aclarar algunos puntos.

El programa payment intermediary foreign exchange operators (PIFO) busca corregir las distorsiones que ocurren al considerar, de manera incorrecta, operaciones internacionales como domésticas. Mastercard no ha emitido ninguna tasa adicional para los proveedores de servicios de pago (PSP), sino que se trata de asumir su verdadera naturaleza transfronteriza y tratarlos de manera justa y equitativa, como a todos los actores que procesan transacciones internacionales. Esta conversación no es sobre costos o precios.

El hecho de que chilenos compren con su tarjeta productos o servicios que pagan IVA no convierte la transacción en doméstica, ya que el comercio sigue localizado en el extranjero. Cuando una transacción internacional se considera como doméstica se generan varias distorsiones: beneficios económicos para algunos actores, ventaja injusta para los actores que no respetan las reglas y riesgos generados por informaciones que algunos actores podrían ocultar, no pudiendo mitigar adecuadamente riesgos graves, como lavado de dinero, fraude y la venta de bienes y/o servicios ilícitos.

Por otro lado, las tasas de intercambio fijadas por el Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio aplican para los comercios ubicados en Chile, por lo que estas transacciones deben ser cobradas por lo que son: internacionales. No tendría sentido entender una transacción como doméstica cuando el comercio está fuera del país.

Finalmente, quiero destacar que la real amenaza a la libre competencia es la distorsión que genera en el mercado esta codificación errónea de transacciones transfronterizas como locales, que generan beneficios económicos para algunos PSP que no actúan correctamente.

Patricio Sandoval

Country Manager Mastercard Chile & Paraguay