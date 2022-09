SEÑOR DIRECTOR:

Es torpe y paradójica la actitud de la derecha, en general, respecto al resultado del plebiscito. Torpe, porque se arrogan una interpretación antojadiza: como se rechazó el proyecto de nueva Constitución tácitamente se estaría rechazando el mecanismo de la Convención. Es como si los legisladores, que frecuentemente rechazan proyectos de ley, invalidaran por ello, de manera automática, el procedimiento legislativo de creación de leyes. Absurdo.

Además, es paradójica, puesto que afirman que “la democracia habló en las urnas”, pero al mismo tiempo, desconfían de que esos mismos ciudadanos puedan ahora elegir nuevamente a sus constituyentes de forma directa. Es decir, solo validan la democracia de marcar “rechazo”, allí el pueblo sería “sabio”, mas no el acto democrático de que el pueblo elija nuevamente a sus propios representantes para la redacción de una nueva Carta Magna; aquello, en cambio, sería un “nuevo circo”.

De manera paternalista, la derecha nos dice que los chilenos no sabemos elegir bien y que el aprendizaje del anterior proceso constituyente se traduce simplemente en no activar una convención, en vez de apuntar a la mejora de tal proceso. Es una mirada desde arriba: son ellos, en el Congreso, los que de manera iluminada sabrían elegir a priori “buenos” representantes constituyentes, asesorados por “buenos” expertos, que ellos mismos designarían (como si los expertos de una ciencia social, como lo es el derecho, fueran neutros ideológicamente). En pocas palabras: no creen en la democracia a plenitud, solo son demócratas oportunistas.

Juan Pablo Rivera González

Abogado

Profesor de Fundamentos Filosóficos del Derecho, U. Central