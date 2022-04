SEÑOR DIRECTOR:

Así como están las cosas, después de todo, los últimos 30 años no eran tan malos, nuestras instituciones no eran tan incompetentes, las policías no serían tan despreciables, la democracia tan de mentira, los partidos tan inservibles, las ex autoridades tan ineptas, los técnicos tan inhumanos y Chile no sería esa tierra que algunos creyeron tan mísera y abusiva.

Es bueno reconocerlo, para aprender a valorar con equilibrio lo que hemos sido, y evitar juicios lapidarios para una historia imperfecta pero, como negarlo, con una gruesa lista de cosas buenas.

Matías Carrasco

Periodista