SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente en su primera cuenta pública señaló que avanzarán en lograr que el 1% del PIB sea destinado a la investigación y desarrollo, ¡bravo! Pero…, ¿es posible? Chile invierte aproximadamente un 0,36% de su PIB en ciencia y tecnología, lo que con cifras del 2019 equivalen a unos US$ 1.000 millones, de los cuáles solo poco más US$ 400 millones corresponden a inversión directa del Estado, el resto lo aportan los diferentes actores del ecosistema. Llegar al 1% del PIB significará un notable esfuerzo del Estado, de las universidades y también del sector privado.

Hay 18.352 doctorados en Chile, o sea, 2 PhD por cada 1.000 personas, muy por debajo de 12 PhD que promedian en la OCDE. La educación superior ocupa a la mayoría: un 84%, y solo un 7% trabaja en el sector privado. En países como Austria, Finlandia o Alemania los investigadores en empresas llegan al 60%. Con la incorporación de talento se mejora la capacidad de absorción de tecnologías y el conocimiento disponibles: incorporarlos a sus procesos de producción y comercialización permitirán aumentar la productividad. Según datos de Scival (Elsevier), entre los años 2015 y 2020, 994 patentes citaron artículos generados por instituciones chilenas, de ellas, solo 117 fueron registradas en Chile.

Si bien este dato no es absoluto y el impacto puede ser indirecto, se trata de una gran cantidad de conocimiento generado en el país que no es aprovechado. No es posible lograr el desarrollo que Chile necesita sin que se valore el conocimiento como activo fundamental para el progreso integral, centrando los esfuerzos en facilitar que todas las personas puedan acceder a él, potenciarlo, difundirlo e intercambiarlo.

Iván Suazo

Vicerrector de Investigación y Doctorados, Universidad Autónoma de Chile