El mural más bello de nuestro Metro

Nuestro Metro se ha caracterizado históricamente por ser eficiente, moderno, por mejorar la calidad de vida a millones de familias y por representar uno de los mayores motores de equidad social en nuestra ciudad.

Pero también es reconocido por ser un museo abierto, quizás el museo abierto más grande de Chile y de Sudamérica, como alguna vez me comentó una escritora brasileña que sentía una enorme admiración por el Metro de Santiago.

Las obras de arte (como murales, esculturas, los dioramas de Zerreitug, entre otras), así como también el programa BiblioMetro, que representa la biblioteca más grande de Chile, hacen que la experiencia de moverse en nuestro Metro sea definitivamente distinta (al respecto, no puedo dejar de reconocer a uno de los grandes artífices de ello, el arquitecto Javier Pinto).

En lo personal, como usuario diario de Metro desde hace décadas, siempre tuve mi obra de arte favorita: el mural “Vida y Trabajo”, ubicado en estación Bustamante de la Línea 5. Para mí, el más bello de nuestro Metro, básicamente por sus grandes dimensiones, lo llamativo de su colorido y lo potente de su mensaje. Esta obra fue la que me generó una enorme admiración por su autor, el muralista y reciente ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, Alejandro “Mono” González.

Durante los cuatro años que presidí el Metro de Santiago, tuve la fortuna y privilegio de compartir en diversas ocasiones con el “Mono”, y ser testigo de su humildad, empatía, enorme capacidad de trabajo y, sobre todo, su generosidad. Generosidad en entregarnos tanto sus obras como su conocimiento. Creo que son estas cualidades las que le han permitido ser un artista de talla mundial, con obras en diferentes continentes, y maestro de jóvenes de todo el mundo.

Solo tengo palabras de gratitud para Alejandro “Mono” González, por su invaluable aporte a nuestras ciudades, y por ayudar a hacer de Metro, junto con muchos otros grandes artistas, un lugar más bello.

Por Louis de Grange C., decano Facultad de Ingeniería y Ciencias, UDP. Ex Presidente de Metro.