Estamos preocupados

La comunidad científica lleva décadas preocupada y ocupada. Hemos insistido en que la ciencia debe ocupar un lugar central en el desarrollo nacional y que es fundamental para anticipar crisis, formar talento, innovar, construir desarrollo con autonomía y mejorar la calidad de vida de los chilenos. Con la creación del Ministerio de Ciencia se dio una señal de que Chile apostaba, por fin, por una sociedad basada en el conocimiento. Han pasado casi ocho años y esa promesa sigue pendiente.

La inversión en ciencia permanece estancada. Las empresas invierten poco, el financiamiento depende casi exclusivamente del Estado, y la competencia por los escasos fondos se ha vuelto insostenible. El Fondecyt Regular, emblema histórico del financiamiento científico, se ha convertido en fuente de angustia. Proyectos bien evaluados quedan fuera no por falta de mérito, sino porque el presupuesto alcanza para financiar solo una fracción. La pregunta incómoda es inevitable: ¿Cuánta ciencia valiosa no puede ser sostenida por el sistema?

Un estudio que publicamos recientemente lo muestra con claridad: apenas uno de cada seis investigadores jóvenes ha logrado adjudicarse este instrumento. Y el problema no termina ahí: el 49% tiene un trabajo adicional, pese a que muchos cumplen jornadas completas. Esta precariedad golpea desproporcionadamente a las mujeres, quienes postulan menos y cargan con el doble de horas de cuidado. En este escenario, el recorte del 4,7% al presupuesto del ministerio llega a un sistema ya agotado, que exige excelencia y engrosa las brechas de género.

Y, sin embargo, el 88% de los investigadores jóvenes encuestados valora positivamente el desafío intelectual de su trabajo. La vocación sigue intacta. Por eso, esta preocupación no es resignación: es una alerta. Seguimos aquí, con propuestas, con voluntad y con la convicción de los que nos precedieron. Lo que no podemos hacer es seguir actuando como si el problema pudiera esperar.

Por Alexia Núñez Parra, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta columna colaboraron Valentina Parra y Andrés Marcoleta (U. de Chile), y Rodrigo Herrera (U. de Concepción).