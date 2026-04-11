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    Irán-EE.UU: muchos asuntos pendientes

    Dan ArbellPor 
    Dan Arbell

    En las últimas semanas quedó claro que Estados Unidos buscaba una vía de salida para acabar con la guerra, debido al impacto que el cierre del estrecho de Ormuz está teniendo en la economía mundial, en los mercados energéticos globales y, especialmente, en la economía estadounidense. Aquí en Estados Unidos el precio de la gasolina para autos ha subido un dólar por galón, lo que corresponde a casi un 20%.

    Eso, junto con la falta de apoyo a la guerra, creo que llevó a la decisión del Presidente Trump. Sus declaraciones sobre pulverizar a una civilización, creo, pretendían presionar a los iraníes y conseguir que aceptaran un alto el fuego.

    En cuanto al acuerdo, todavía estamos intentando entender qué significa, porque el frente libanés entre Israel y Hezbolá sigue activo y está muy tenso. También está por verse qué ocurrirá con la principal condición de EE.UU. para el alto el fuego, que era que Irán levantara el cierre del estrecho de Ormuz y si los barcos pueden pasar sin interrupción.

    Además, no está claro qué ocurrirá con los 460 kilogramos de uranio enriquecido de Irán, porque Trump y Netanyahu dicen que será extraído. Pero ahora mismo Irán no está tomando ninguna medida. Así que Irán se queda con uranio enriquecido.

    Hay muchos asuntos pendientes y sin resolver, y no está claro si el acuerdo alcanzado, mediado por Pakistán, será el final, o si solo estamos en un periodo temporal en el que los combates podrían estallar de nuevo.

    Irán se ha debilitado gravemente como resultado de esta guerra. Sus capacidades se han degradado y su infraestructura ha resultado gravemente dañada. Y muchos líderes de alto rango —políticos y militares— han sido eliminados. Muchas de las capacidades militares, como su marina y otras ramas militares, están en peor posición que antes de que comenzara la guerra. Sin embargo, el régimen sigue ahí.

    El programa nuclear iraní no está totalmente destruido. Todavía es capaz de lanzar misiles de largo alcance contra Israel y los Estados vecinos del Golfo. Demostraron que, contra todas las evaluaciones de inteligencia, podían controlar el estrecho de Ormuz. Todo lo que Irán tenía que hacer era no perder.

    Por Dan Arbell, académico de la American University.

    Más sobre:Medio OrienteLT SábadoGuerraEstados UnidosIsraelIránEconomíaPetróleoEstrecho de OrmuzDonald TrumpDan Arbell

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