SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Poeta chileno

    Oscar ContardoPor 
    Oscar Contardo
    Presidente José Antonio Kast y su "metáfora" sobre inmigrantes.

    La conversación debió ocurrir el otoño de 2006, cuando la periodista Graciela “Totó” Romero me recibió en su departamento; mi objetivo era hacer memoria sobre los pesados decorados de la vida social chilena en dictadura. Durante la entrevista me relató una escena que retrata más que una época, una mentalidad. Lucía Hiriart de Pinochet, quien en ese entonces ejercía con fanfarria el rol de primera dama, recibió a un grupo de periodistas mujeres de distintos medios, entre las que se encontraban la propia Romero y Patricia Verdugo, para contarles sus impresiones sobre los avances de la fundación que encabezaba. Aprovechando la oportunidad, Verdugo le preguntó a la señora del general Pinochet por su impresión sobre una noticia que acababa de salir en esos días. La noticia a la que se refería Verdugo era sobre niños que vagaban buscando comida en la basura, un artículo que seguramente había aparecido en la prensa opositora. Lucía Hiriart la escuchó y, sin mayor reflexión sobre el punto, respondió: “Mire, mijita, los niños, usted sabe, son busquetes, intrusos. A mis nietos les gusta el pan añejo, así que no significa nada”. Romero no logró fechar el año del diálogo: tal vez a fines de los 70, cuando Verdugo trabajaba en Ercilla, o tal vez a mediados de los 80, cuando Claudia Donoso publicó un artículo en APSI que describía un matadero de perros para fabricar embutidos en un sector de Santiago donde “la abundante población canina compite con sus dueños por el alimento”, según describía la periodista. Lo importante del asunto para estos efectos, sin embargo, no es el hambre que muchos compatriotas padecían durante una época que algunos suelen recordar con la nostalgia con la que se evoca un paraíso perdido, sino la manera en que una autoridad de facto del minuto, en este caso la señora Hiriart, enfrentaba la realidad de cara a los medios y a la opinión pública mencionando el fenómeno de los niños intrusos y “busquetes” para explicar otros más complejos y delicados, como la miseria. Después de que “Totó” Romero recordó la escena se produjo entre ella y yo el silencio habitual que sigue a la invocación de un recuerdo a la vez trágico y cómico, aliñado con evidentes rasgos de crueldad.

    Las palabras no necesariamente crean realidad -como porfiadamente un sector del gobierno anterior repetía-, pero a veces son usadas exitosamente con la intención de disolverla, evaporar los hechos y transmutarlos en generalizaciones de orden público que diluyen la posibilidad de un debate sobre el asunto planteado. El talento de usar el lenguaje como diluyente permite desviar las miradas de situaciones complejas o escandalosas si se tiene el poder necesario y se carece de los escrúpulos para hacerlo sin sonrojarse. No es que hubiera niños con hambre buscando alimento en la basura, es que los niños son intrusos por naturaleza.

    El actual gobierno tiende a usar la retórica del diluyente con asombrosa frecuencia, minimizando el efecto de sus anuncios y quitándoles el peso a las consecuencias que acarrearán. Esta semana los casos abundaron. Frente a los ajustes de las becas de almuerzo de Junaeb, el Presidente José Antonio Kast dijo: “Puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar… ¿Qué pasa con el alimento de ese niño? Se da más de lo que uno cree”. Una vez más una anécdota fabricada -como el libro de 500 millones de hace unas semanas- que es aliñada rápidamente por preguntas retóricas que se lanzan al aire: “¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien?”. El discurso saltó de un sándwich fantasma a la idea de que con menos recursos la alimentación mejoraría. El Presidente Kast en lugar de brindar certeza y datos sobre el tema asumiendo la responsabilidad como la autoridad que es, le sugiere a la opinión publica un montón de dudas -cuántos almuerzos se pierden y qué ocurre con esos recursos-, como si su trabajo consistiera en enunciar acertijos que alguien más, que no es él ni sus ministros, debe resolver. Su oratoria no solo diluye la realidad, tiene la virtud casi poética de esquivar olímpicamente las responsabilidades que el cargo involucra. En la misma línea, el ministro Jorge Quiroz justificó la disminución de recursos a los hospitales: “A veces uno con menos recursos hace más”. Tal vez ese razonamiento tenga sentido en ámbitos como el diseño de vestuario o la decoración de interiores, donde en ocasiones menos es más, algo en lo que, por cierto, Lucía Hiriart hubiera estado en desacuerdo, pero en salud pública es muy difícil creer que hospitales que ya padecen necesidades, con menos recursos vayan a lograr una mejor atención. Sin embargo, el ministro Quiroz lo dijo sin explicar ni argumentar el punto con datos.

    El punto cúlmine del discurso disolvente de esta semana ocurrió durante una reunión del Presidente Kast con empresarios. En el encuentro, la autoridad aseguró que la promesa de campaña consistente en sacar del país a 300 mil extranjeros sin papeles de residencia que viven en Chile nunca fue literal. Dijo que la frase no había sido más que una figura literaria que él calificó de metáfora, aunque más bien se tratara de una hipérbole. Mirándolo de cerca y en estricto rigor, aquello que ofreció no era ni lo uno ni lo otro. Eso tiene otro nombre. Llamarle metáfora a un compromiso fallido es mucho peor que una confusión de figuras literarias, es la constatación del escaso respeto que le tiene el presidente a su electorado –de manera implícita y tácitamente calificó a quienes le creyeron de poco inteligentes- y de la escalofriante facilidad para desentenderse de las expectativas sembradas, los compromisos adquiridos y las consecuencias de sus decisiones.

    La realidad para algunos es un material dúctil y moldeable si se cuenta con el poder suficiente para manipularla con palabras y con discursos que funcionen como cazabobos para atrapar la atención de los incautos, o como diluyentes para eludir responsabilidades.

    Más sobre:José Antonio KastJorge QuirozLucía HiriartTotó RomeroPatricia VerdugoJunaebMetáforaHipérboleexpulsionesmigrantes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica

    Venezuela deporta a EE.UU. al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”

    Bulgaria gana un Eurovisión marcado por las protestas y el boicot en contra de la participación de Israel

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Lo más leído

    1.
    El resto son metáforas

    El resto son metáforas

    2.
    Silencio de Dios

    Silencio de Dios

    3.
    ¿Quién le tiene miedo a la deuda?

    ¿Quién le tiene miedo a la deuda?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”
    Chile

    Poduje responde a Boric por mensaje de apoyo a Tatiana Urrutia: “Las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa”

    Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

    Decretan prisión preventiva contra imputado por dos homicidios calificados en Recoleta

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios
    Negocios

    Emiratos afirma que su salida de la OPEP no responde a divisiones con sus socios

    Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

    El rol de Chile en un millonario conflicto entre una tribu apache, el gobierno de EE.UU y las mineras BHP y Río Tinto

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo hablar dos idiomas podría reducir el riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Qué se sabe de la alerta por ciervos “borrachos” en Francia: “Pueden mostrar un comportamiento impredecible”

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”
    El Deportivo

    Garnero revela el estado de Zampedri tras el golpe que alarmó a la UC: “Lo vi consciente; estaba bastante dañada la cara”

    Vanessa Arauz: “La idea es llegar a la Adulta con una buena transición y no quedarse de golpe sin una generación dorada”

    Entrevista con Agustín Arce, volante de la U: “Gago nos ha dado intensidad; nos vino bien ese cambio”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica
    Mundo

    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica

    Venezuela deporta a EE.UU. al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

    Bulgaria gana un Eurovisión marcado por las protestas y el boicot en contra de la participación de Israel

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada