SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Radiografía a la pobreza

    Sylvia EyzaguirrePor 
    Sylvia Eyzaguirre
    Foto: Andrés Pérez. Andres Perez

    Una de cada seis personas vive bajo la línea de la pobreza. Esta cifra sin duda es un balde de agua fría, pero refleja mucho mejor la realidad que la antigua metodología donde la pobreza prácticamente desaparecía. La buena noticia es que se mantiene su tendencia a la baja; en los últimos dos años salieron 600 mil personas de la pobreza. ¿Pero quienes son estos casi 3,5 millones de personas que viven en pobreza? Una vez más las cifras nos muestran que la población más pobre del país son los niños; uno de cada cuatro menores de edad vive en pobreza y uno de cada diez en pobreza extrema, el doble que la proporción de adultos mayores. Las mujeres también presentan una tasa de pobreza más alta que la de los hombres, especialmente las mujeres jefas de hogar. El factor que más explica la pobreza es la participación en el mundo del trabajo. La tasa de ocupación para quienes son pobres es de 35%, mientras que para los que están fuera de la pobreza es de 62%. La brecha en la tasa de desocupación para ambos grupos es también crítica, siendo casi tres veces más alta para los pobres.

    Atendiendo la relevancia que tiene el acceso al trabajo para salir de la pobreza, resulta preocupante la drástica caída que ha tenido el ingreso del trabajo para los deciles más pobres. En 2017, el ingreso del trabajo promedio para el 10% más pobre era de $130.711, en 2024 fue de sólo $52.557, sufriendo una caída de 60%. El segundo y el tercer decil también presentan una caída, pero no tan radical como la del primer decil. Esta caída explica que haya aumentado exponencialmente la desigualdad entre el 10% más pobre y el 10% más rico cuando comparamos sus ingresos del trabajo. Si en 2006, el 10% más rico tenía un ingreso del trabajo promedio 30 veces mayor que el del 10% más pobre, ¡en 2024 fue 78 veces mayor! ¿Cómo se explica entonces que se haya reducido la pobreza? Gracias a los subsidios. Si no fuera por los subsidios, la pobreza sería de 25% y no de 17%; después de considerar los subsidios 1,5 millones de personas salen de la pobreza. El aumento de los subsidios y la reducción del ingreso del trabajo ha llevado a que este último represente solo el 17% de los ingresos monetarios del decil más pobre, mientras que en 2017 representaba el 45%. Sin duda es una buena noticia que los subsidios del Estado estén bien focalizados y permitan reducir de forma importante la pobreza. El 68% de los subsidios se concentra en el 40% más pobre del país y el 10% más pobre recibe un cuarto de los subsidios. Así, los subsidios permiten reducir de 50 veces la desigualdad de ingreso autónomo a 15 veces considerando el ingreso monetario entre el decil más pobre y el más rico. Pero la pérdida de autonomía de las familias más pobres para superar la pobreza es sin duda una mala noticia; los subsidios debieran ser un complemento de los ingresos monetarios y no la principal fuente.

    Los resultados de la Encuesta Casen 2024 nos muestran donde están los principales desafíos del país en materia de pobreza. Por una parte, la pérdida de ingresos del trabajo para los deciles más pobres debiera ser una de las principales preocupaciones del próximo gobierno. Se habla de lo importante que es el crecimiento económico, pero ello no basta, es necesario que este crecimiento mejore las condiciones de vida de los más desfavorecidos, algo que hoy no está sucediendo. Por otra parte, los subsidios nos muestran que cumplen un rol importante y, sin embargo, no están llegando a los niños, que son la población más pobre del país. Si analizamos con mayor profundidad quienes logran salir de la pobreza después de los subsidios, observamos que son principalmente los adultos mayores gracias a la Pensión Garantizada Universal (PGU). En la última década hemos concentrado los esfuerzos del Estado en los adultos mayores y hemos descuidado a los niños. Cada vez que sale la Casen decimos lo mismo y, sin embargo, la política parece mirar al techo. Es de esperar que esta vez sea distinto.

    Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP.

    Más sobre:PobrezaCasenEmpleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    El chaqueteo chileno

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Lo más leído

    1.
    Venezuela y el Derecho Internacional

    Venezuela y el Derecho Internacional

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Controlan incendio forestal en Villa Los Boldos, Cabrero

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    Emiten aviso meteorológico por posibles de tormentas eléctricas en la cordillera y precordillera de tres regiones del norte del país

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”
    Chile

    Jeannette Jara: “Tenemos que hacer una autorreflexión descarnada”

    Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

    Bomberos de Coronel denuncia que voluntario de la institución habría provocado incendio forestal en Patagual

    El chaqueteo chileno
    Negocios

    El chaqueteo chileno

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota
    El Deportivo

    Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota

    La molestia en la rodilla izquierda que marca la primera mitad del Dakar para Tomás de Gavardo

    Tres mundialistas y una potencia venida a menos: la Copa Africana de Naciones tiene a sus semifinalistas

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”
    Mundo

    Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos residentes en Venezuela abandonar el país “inmediatamente”

    Ejército estadounidense ataca objetivos del Estado Islámico en Siria

    Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza