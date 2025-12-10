VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Sala cuna: que el cierre esté a la altura

    Karin MoorePor 
    Karin Moore
    Getty Images

    Existe consenso en torno a la necesidad de reformar el artículo 203 del Código del Trabajo, cuyo diseño —basado en umbrales arbitrarios y obligaciones diferenciadas por sexo— perpetúa un modelo discriminatorio y limita la incorporación de las mujeres al empleo formal. El proyecto de sala cuna universal busca corregir esta inequidad, garantizando el derecho al cuidado infantil para todos los hijos e hijas menores de dos años. Este esfuerzo, impulsado por sucesivos gobiernos y respaldado por la sociedad civil y la academia, constituye un avance impostergable.

    Pero la urgencia política no puede sustituir la certeza jurídica. Antes de aprobar una reforma de esta magnitud, resulta indispensable resolver asuntos que afectan su viabilidad financiera, su coherencia regulatoria y la efectividad de sus incentivos laborales. Las últimas indicaciones del Ejecutivo han corregido parte de las observaciones planteadas en instancias técnicas, pero persisten vacíos que requieren ajustes antes de su votación definitiva.

    Uno de los nudos técnicos más relevantes es la determinación del monto del beneficio. Delegar esta tarea a una comisión técnica puede ser adecuado, pero la ausencia de criterios legales —como costos reales, bandas regionales o límites mínimos y máximos— introduce un riesgo de discrecionalidad. Si el monto fijado resulta insuficiente, especialmente para las pymes, el sistema terminará reproduciendo los incentivos negativos que hoy obstaculizan la contratación femenina. Según cifras del propio Ejecutivo, los copagos podrían representar entre un 10% y un 21% del salario promedio por trabajador con un hijo menor de dos años.

    A esto se suma el diseño de financiamiento: una cotización del 0,3% a cargo del empleador, que, aunque redistributiva en teoría, constituye un nuevo costo al trabajo formal en un contexto de alta fragilidad laboral. Sin garantías de que esta cotización cubra efectivamente el costo del servicio, se corre el riesgo de que el supuesto alivio a la contratación femenina se transforme en una nueva barrera.

    El régimen de provisión del servicio también requiere corrección. El proyecto excluye del financiamiento a salas cunas privadas con fines de lucro, restringiendo severamente la oferta disponible y limitando la libertad de elección de las familias. Aunque se propuso una transición hasta 2037, esto no soluciona el déficit estructural de cobertura, particularmente en zonas donde la oferta pública es insuficiente.

    Finalmente, el proyecto carece de normas claras para situaciones en que no exista oferta disponible o cuando la trabajadora no utilice el servicio. Sin una regla de exoneración expresa para el empleador y sin asignación de responsabilidad estatal, se genera un vacío normativo que podría traducirse en incertidumbre jurídica y litigación innecesaria.

    Para que la reforma cumpla su propósito —eliminar los incentivos que encarecen la contratación femenina y garantizar un derecho básico para la infancia—, es necesario reforzar su arquitectura normativa. Esto requiere: (i) dotar a la comisión técnica de financiamiento y facultades claras, (ii) establecer en la ley los criterios base para la fijación del monto (costos reales, variación regional, bandas mínimas y máximas, reglas de actualización), (iii) habilitar de manera permanente la participación del sector privado en condiciones reguladas, y (iv) definir explícitamente la exoneración del empleador en escenarios de imposibilidad o no uso del servicio.

    Universalizar el derecho a sala cuna es una reforma justa y urgente. Pero la universalidad exige precisión. Los niños de Chile merecen un sistema operativo y sostenible, y las mujeres, una política pública que elimine de verdad las barreras estructurales a su empleabilidad. Estamos cerca del consenso, pero aún falta completar el diseño técnico que permita convertir este proyecto en una herramienta eficaz de igualdad y desarrollo.

    *La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC

    Más sobre:OpiniónSala cuna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”

    Fiscal explica trabajos de búsqueda de concejala María Ignacia González: “Queremos dar respuestas lo antes posible”

    Fiscalía reafirma que disparos que lesionaron a Gustavo Gatica fueron realizados por Claudio Crespo y descarta a José Cárdenas

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba proyecto de ley sobre convivencia escolar y lo despacha a Sala

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

    Lo más leído

    1.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    2.
    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    Kast afirma que “sólo durante este gobierno han entrado 125 mil inmigrantes irregulares”: impreciso 🟡

    3.
    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    Golpe a los jesuitas: Vaticano barre con las sanciones canónicas contra Felipe Berríos y revierte su expulsión de la Compañía de Jesús

    4.
    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    Jara y Kast protagonizan reñido último debate a cinco días de elección presidencial

    5.
    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Con defensa a la PGU y despliegue de parlamentarias: el llamado interno en RN para apoyar a Kast a días del balotaje

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Manchester City por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cruz Azul vs. Flamengo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cruz Azul vs. Flamengo en TV y streaming

    Rating del martes 9 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 9 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. PSG en TV y streaming

    Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”

    Fiscal explica trabajos de búsqueda de concejala María Ignacia González: “Queremos dar respuestas lo antes posible”

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF
    Negocios

    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    Sondeo USS: Percepción sobre la economía mejora, pero personas destinarán menos presupuesto a las fiestas de fin de año

    Excandidato convencional y exCUT: Quién es el líder del gremio de trabajadores municipales que quiere formar una AFP

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González
    El Deportivo

    Unión Española confirma al DT para su “operación retorno” y Coquimbo encuentra al reemplazo de Esteban González

    La explicación de Roberto Tobar a la polémica mano que dejó a la U fuera de la Copa Libertadores

    ¿Arturo Vidal o Fernando Ortiz? El directorio clave que definirá el futuro del DT y del resto del plantel en Colo Colo

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral
    Cultura y entretención

    “Es un grito el recobrar”: cómo la Biblioteca Nacional resguarda hoy el vasto legado de Gabriela Mistral

    De Interpol a Men I Trust: Lollapalooza 2026 anuncia sus sideshows

    Christopher Cross a fondo: “Mi amigo Frank Zappa era un genio”

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares
    Mundo

    Corea del Norte lanza proyectiles hacia el mar Amarillo durante una serie de maniobras militares

    Brigitte Macron, en el centro de la polémica tras calificar de “sucias estúpidas” a activistas feministas

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio