SEÑOR DIRECTOR:

En una entrevista publicada en su diario el día domingo, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz señaló que “una reforma tributaria bien diseñada haría a Chile, en realidad, más atractivo para los inversionistas extranjeros”.

Si bien en Chile hay consenso sobre la necesidad de hacer ajustes a nuestro sistema tributario, la clave para ello está en lo que el Nobel de Economía indica y que no parece estar dándose con el actual proyecto, sobre todo considerando la situación económica actual: que sea una reforma “bien diseñada”. Y si bien Stiglitz no se explaya en lo que sería una reforma “bien diseñada”, está claro que una reforma que no atrae ni estimula inversiones o que contempla tímidas medidas para ello, no cumpliría con este básico requisito de contar con un buen diseño.

Dayana Barría

Abogada Tributarista Thpartners