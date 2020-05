Las mejores aplicaciones gratuitas para aprender nuevos idiomas

La cuarentena es un excelente momento para aprender a hablar un nuevo idioma. Ya sea porque sentimos un interés particular por la cultura del país en el que se habla esa lengua o porque comunicarnos en ese idioma extranjero nos abrirá puertas en el futuro hacia nuevos horizontes laborales, académicos o de nuevas relaciones con amigos de otras latitudes –o quizás amores de tierras lejanas–, siempre hay una buena razón para incorporar a nuestra lista de habilidades, el saber expresarnos correctamente en un idioma distinto a nuestra lengua materna.

Pero quienes ya manejan un idioma adicional al español saben que aprender una segunda lengua no es tarea fácil. Y si nos damos una vuelta por el universo de internet, la cantidad de recursos disponibles para afrontar la tarea de aprender otro idioma pareciera ser casi infinita lo que hace que el desafío se vuelva todavía más abrumador. Bárbara Cortínez, licenciada en literatura alemana y Master of Arts en lenguas germánicas, dicta clases de éste y otros cuatro idiomas hace más de 20 años. En su experiencia como profesora enseñando a alumnos desde los 8 años hasta mayores de 80, independiente del idioma que se quiera aprender, no existe una receta única para aprender idiomas, pero la clave para adquirir la habilidad de forma efectiva está en la inmersión. “Siempre lo mejor es hablarle a un alumno 100% en el idioma extranjero aún cuando sea principiante y no lo entienda todo”, explica. Y agrega que, para lograr realmente sumergirse en la experiencia foránea, no es necesario viajar a otros países ni tener profesores nativos. “Las canciones, las lecturas o mirar las noticias en el idioma que quieres aprender sirve. Toda inmersión sirve. Lo que más importa finalmente es que para aprender un idioma hay que ponerle toda la dedicación”.

Bárabara aclara que no hay atajos en el mundo de las lenguas extranjeras y que la principal barrera que enfrentan los alumnos, independiente de la edad o del tipo de clases –presencial, vía web, grupal o individual–, es que llega un punto del proceso en el que pierden la motivación o se aburren. Ahí explica la experta, juega un rol clave la relación con el profesor para volver a motivar a su alumno, o si se está estudiando por cuenta propia, qué tan capaz seas tú mismo de re encantarte con el proceso.

Para diversificar los recursos y mantenerse entretenido en el camino de los idiomas extranjeros, algunas de las mejores aplicaciones gratuitas para practicar y no perder de vista el objetivo.