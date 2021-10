A 24 días de las elecciones: Provoste emplaza a Boric por aún no presentar su programa de gobierno y abanderado de Apruebo Dignidad asegura que el lunes entregará más detalles

Esta mañana la senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), participó de un encuentro con el Comité Ejecutivo de la CPC, encabezado por líder multigremial Juan Sutil.

En la instancia la abanderada habló sobre sus propuestas económicas, pero también apuntó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya que de cara a las elecciones del 21 de noviembre, el diputado aún no ha presentado su programa de gobierno.

“Nosotros no conocemos el programa de Apruebo Dignidad y tampoco ahora conocemos el programa de la otra candidatura porque fue bajada de las redes”, comenzó diciendo la candidata, y añadió que “nosotros estamos acá para dar a conocer cuáles son nuestras propuestas, nosotros hemos trabajado con mucha rigurosidad y seriedad pensando en los problemas que hoy día enfrenta nuestro país y cómo proponemos soluciones a aquello”.

En ese sentido la senadora fue consultada por una propuesta de Boric, específicamente una que supuestamente busca que los trabajadores puedan ingresar a los directorios de las empresas.

Ante esa pregunta respondió: “Yo no puedo actuar sobre lo que no he visto, insisto porque el programa no está disponible a diferencia del nuestro que está en nuestras páginas, está en nuestras plataformas, hemos hecho además una actividad pública para poder darlo a conocer a la ciudadanía y lo hemos hecho durante esta semana, durante estos días es conversar con distintos actores y actrices que son fundamentales en este proceso”.

Finalmente señaló que “hoy, cuando llegamos a la conversación con la Confederación de la Producción y del Comercio, es para hablar de aquellos temas que están formalmente insertos en nuestro programa. A nosotros nos parece que eso es lo serio y lo responsable a 24 días que nos separan del día de las elecciones”.

Tras esas declaraciones, el diputado de Convergencia Social sostuvo: “entiendo que la senadora Provoste presentó su programa el domingo. Nosotros presentamos un programa de primarias, ustedes pueden verlo en nuestro página, propuestas en más de 30 materias, hemos estado hablando permanentemente y el lunes vamos a presentar más detalles de un plan de gobierno”.

“Nos parece que hemos actuado siempre de manera trasparente y de cara al país en este aspecto”, afirmó.

También, el candidato se le preguntó si él se consideraba parte de un extremo, a lo que contestó: “no me siento parte de un extremo, me siento parte de una mayoría en Chile que quiere transformaciones con seguridad, que quiere avanzar hacia un estado que garantice derechos sociales y universales, que quiere mayor dignidad, que quiere mayor justicia, eso es lo que representamos hoy día y eso es lo que esperamos convocar”.