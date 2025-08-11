SUSCRÍBETE
Política

Acuerdo Chile Vamos-Demócratas en compás de espera: partidos revisan los últimos detalles del pacto parlamentario

Las aprensiones del bloque por la situación del diputado Miguel Ángel Calisto continúan. Esta jornada es clave para resolver los nudos.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre

En horas de esta tarde -en un lugar por definir- tendrá lugar una de las últimas reuniones entre Demócratas y Chile Vamos con miras a cerrar el acuerdo parlamentario.

En palabras del timonel de RN, el senador Rodrigo Galilea, no debería pasar de esta jornada.

La semana pasada el consejo general del partido liderado por Ximena Rincón se extendió desde el viernes hasta las 2.00 horas del día sábado. Aunque estaba presupuestada una actividad en la sede del Congreso en Santiago para dar el apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei, no quedó margen para convocar a la actividad.

Tras esa discusión, la directiva quedó mandatada para cerrar los últimos nudos de la negociación. Desde Chile Vamos, particularmente desde la UDI, hay duras aprensiones por la situación de Miguel Ángel Calisto.

El independiente, quien es apoyado por Demócratas al Senado por Aysén, está imputado por el delito de fraude al Fisco en una causa en la que la Fiscalía pidió su desafuero. Esa solicitud ya fue visada por la Corte de Coyhaique y se está a la espera de su apelación ante la Corte Suprema.

En Demócratas, eso sí, no han variado en su posición: reiteran que Calisto tiene el apoyo del partido y que será la carta para competir en la XI región. Aunque algunos dentro de la colectividad han planteado que compita como independiente -reuniendo las firmas requeridas-, la posición que ha primado es mantener el respaldo.

Al cierre de esta edición la UDI desarrolla su reunión de comité electoral, donde será abordada la situación del actual diputado.

En la colectividad hacen ver que Aysén es una zona donde son fuertes -cuentan con el gobernador Marcelo Santana y varios alcaldes- y donde podrían competir sin problemas.

Aunque el apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei corre por un carril distinto -aseguran que ya existe respaldo pleno de la directiva y el consejo a la abanderada de Chile Vamos y Amarillos- no habrá un acto de respaldo hasta que se selle la lista parlamentaria, precisan.

Desde el entorno de Rincón y de la candidata aseguran que ambas se han mantenido en contacto continuo.

Durante esta jornada Matthei señaló que “tengo entendido que todavía están viendo algunos temas de las listas parlamentarias”.

El emplazamiento para que se concrete el pacto incluso ha venido desde el Partido Republicano, quienes ya sellaron su lista con el Partido Nacional Libertario y el Partido Socialcristiano. Esto, independiente de que republicanos sostienen conversaciones para entablar pactos por omisión con la coalición de centroderecha.

Esta mañana, el timonel Arturo Squella emplazó al bloque a concretar la nómina.

“Para lograr mayoría en la Cámara de Diputados es clave que Chile Vamos logre sumar a Demócratas. Si no los suman, se nos aleja la posibilidad”, puntualizó.

