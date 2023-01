Acusación contra Giorgio Jackson: quién impulsó el libelo y de qué lo acusan

Esta jornada, a contar de las 10:00, el gobierno enfrenta un duro test. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), enfrentará una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, corporación que deberá discutir la procedencia del libelo y, eventualmente, elevarla al Senado para que actúe como juez de la instancia. Arriesga la destitución del cargo, en caso de que fuera aprobada por ambas cámaras.

La acusación fue presentada por el Partido Republicano. ¿El motivo? Al secretario de Estado se le acusa de subejecutar el presupuesto de su cartera en lo relativo al fondo de tierras y aguas indígenas. De acuerdo a los diputados republicanos, el ministro sólo ha destinado un 42% del presupuesto, respaldándose en datos de la Dirección de Presupuestaria (Diprés) del Ministerio de Hacienda.

En un segundo término, le adjudican a Jackson “infringir gravemente la Constitución y las leyes al vulnerar el principio de probidad y la imparcialidad”. Esto, tras haber ejercido eventuales presiones a la exseremi por la Región Metropolitana de su ramo, Patricia Hidalgo, para votar en contra de sus convicciones en diversos proyectos de desarrollo en la capital. Acusaciones que el gobierno y el secretario de Estado han desechado.

Finalmente, el tercer capítulo del libelo dice relación con “dejar sin ejecución la Constitución y las leyes por no implementar oportunamente la ley N° 21.302. La figura penal que los parlamentarios republicanos acusan que no se implementó por parte de Jackson es la que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. En este sentido, al ministro de le inculpa de no garantizar el derecho de los niños a recibir la atención y protección de este organismo.

Así las cosas, Jackson deberá enfrentar este jueves la primera valla en la Cámara Baja, donde se vislumbra un incierto escenario en medio de reflexiones de los diputados. Algunos, de hecho, han cambiado de opinión, como el UDI Cristhian Moreira, quien si bien ayer anunció que se abstendría, luego se dio vuelta y la respaldara.

El informe previo de la comisión revisora, -que no es de carácter vinculante- llegó a la Sala con la recomendación de no aprobar la acusación.

Sigue aquí el minuto a minuto de la extensa jornada que se prevé en la Cámara para votar la acusación.