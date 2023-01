“Sorry ministro, votaré a favor”: diputado Moreira (UDI) se da vuelta y anuncia que respaldará acusación contra Jackson

“Yo soy bien hombrecito para mis cosas. A mí no me gusta el gobierno, lo ha hecho mal, yo me voy a abstener, porque yo no soy partidario que porque le cae mal a una persona los tengamos que ejecutar. Basta de eso”.

Con esas palabras el diputado Cristhian Moreira (UDI) anunciaba el miércoles que no respaldaría la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Su declaración marcaba una diferencia con los otros diputados de la bancada gremialista, quienes habían confirmado que aprobarían el libelo.

Y es que, además, ese mismo día su par Joaquín Lavín (UDI) también había dado señales de una posible abstención, luego de que abstuviera en la votación en la comisión revisora que analizó la acusación contra el secretario de Estado, por considerar que el libelo carece de argumentación jurídica.

Sin embargo, a tan solo horas de que la Cámara Baja vote la acción interpuesta por el Partido Republicano, Moreira informó un cambio en su decisión, y argumentó que la idea de abstenerse fue “apresurada”.

“Con más argumentos y antecedentes, me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado”, declaró el legislador gremialista, durante esta mañana.

“Además, en estos días desgraciadamente el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry ministro, votaré a favor”, enfatizó.

El libelo contra el ministro de Desarrollo Social se revisará y votará desde las 10.00 en la Cámara de Diputados.