Alcalde de Lumaco advierte que civiles estarían comprando armas “para defenderse”

El pasado viernes 27 de mayo se llevó a cabo el funeral de Segundo Catril Neculqueo, trabajador asesinado durante una emboscada que se registró en el límite entre la comuna de Tirúa,Región del Biobío, y Lumaco, Región de la Araucanía.

El trabajador de la empresa Santos Reinao Millahual SpA, prestaba servicios a la Forestal Mininco de propiedad de la CMPC y recibió un disparo en su cráneo mientras se trasladaba al lugar.

En esta línea, el alcalde de Lumaco, Richard Leonelli, en conversación con CHV, advirtió que debido a este hecho -el cual se suma a otros seis asesinatos en La Araucanía en lo que va del año- “la gente se va a armar”, al ver que no hay una disminución de asaltos, emboscadas y asesinatos en el sector.

“Tengo información no oficial, pero la gente comenta, debido al abandono, que no queda otra alternativa que tener que defender sus hogares, su patrimonio, que les ha costado tanto tiempo generar”, agregando que “cuando vemos un abandono como el que tenemos en la comuna de Lumaco, la sensación que hay es que no hay otra alternativa más que armarse”, indicó.

Asimismo, el alcalde Leonelli sostuvo que es un hecho “preocupante, que un civil tenga armas para defenderse”.

Mayor “patrullaje y control efectivo” para la Ruta R-90-P

“Si en la comuna de Lumaco se hacen controles en las ruta, les garantizo que este asunto va a ir disminuyendo y habrá más seguridad, son puntos claves en la ruta principal, es el sector, la zona, que los grupos radicales defienden”.

De esta forma, el alcalde de Lumaco pidió al gobierno un mayor control en seis puntos ubicados desde Lumaco hacia Tirúa, en la Ruta R-90-P. “Nosotros le llamamos la ruta de la muerte, ahí existen muchas faenas forestales”, indicó.