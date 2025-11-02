Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI

Este domingo, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, oficializó apoyar al candidato a diputado José Miguel González (UDI) y no a Guillermo Ramírez, presidente del mismo partido.

De acuerdo a lo sabido por La Tercera, los tres mantienen buenas relaciones, no obstante, la decisión del edil fue interpretada como un gesto político que marca distancia con la directiva de Ramírez .

No apoyar al timonel, según comentan dentro del gremialismo, también podría evidencia el reordenamiento interno que se vive en la colectividad de cara a las próximas parlamentarias.

Algunos dirigentes señalan que Iglesias busca posicionar una nueva generación de liderazgos en la zona norte de la capital, mientras otros advierten que su respaldo podría tensionar la relación con el sector más institucional del partido, el cual esperaba una señal de apoyo cerrado hacia su timonel.

El candidato a diputado José Miguel González (UDI) es abogado de la Universidad Católica y fundador del movimiento “No Más Víctimas”.

Iglesias: “Se puede hacer política desde la coherencia y no desde la conveniencia”

El alcalde de Independencia comentó que “es momento de que desde las comunas empecemos a tener voz en las decisiones nacionales. No se trata solo de quién ocupa un cupo, sino de quién representa de verdad lo que vivimos en terreno”.

“José Miguel González viene de ahí, entiende lo que pasa en nuestras calles y no le tiene miedo a incomodar cuando se trata de defender a las víctimas y exigir seguridad", constató.