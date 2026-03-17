SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alcalde (s) de Arica por visita de Kast a la frontera y construcción de la zanja: “Esperábamos mayor información”

    En el programa Desde La Redacción de La Tercera, Marcelo Cañipa, aseguró que en su comuna "no hay una crisis migratoria" y que el mayor problema es de origen administrativo más de que de frontera. Y destacó la zanja como una acción de caracter "preventiva".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La visita del Presidente José Antonio Kast a Arica, para dar puntapié inicial al Plan Escudo Fronterizo y comenzar con la excavación de una zanja en Chacalluta, para enfrentar la migración irregular, generó una serie de repercusiones.

    En las actividades del Mandatario llamó la atención la ausencia de algunos de los alcaldes de las comunas de las zona norte. Y si bien, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el alcalde (s) de Arica, Marcelo Cañipa, sostuvo que la invitación a las actividades le fueron enviadas el domingo en la tarde, también reconoce que esperaban más información sobre lo que iban a hacer.

    “Llegó una invitación de parte de la oficina del Presidente de la República el día domingo. La analizamos y, claro, estábamos esperando un poco la entrega de la información más concreta que se había solicitado, ya que no teníamos antecedentes técnicos respecto a qué se iba a hacer”.

    Asmismo, Cañipa - quien se encuentra reemplazando al alcalde porque este úlñtimo está fuera del país por un tema de salud- sostuvo que si bien ellos no son los llamados a evaluar las acciones del Ejecutivo “nosotros queríamos tener conocimiento de la acción concreta que conlleva este plan, básicamente para nosotros activar nuestros operativos locales, nuestras acciones locales, que sí estamos llamados por ley a ejecutar, que son dar la protección social ante una crisis migratoria”.

    Luego el jefe comunal (s) insistió en que “nosotros esperábamos mayor información. Más que coordinación, mayor información para nosotros es tener todas nuestras herramientas administrativas (5:07) dispuestas para estos efectos”.

    Una crisis administrativa

    Respecto de la situación migratoria, la autoridad descartó que exista una “crisis” al menos en su comuna.

    Estamos totalmente normales, con un flujo normal y regular de extranjeros en la ciudad de Arica, así que no tenemos ningún tema de crisis. No obstante, por eso que nosotros queríamos conocer algún antecedente para anticiparnos ante una eventual crisis futura”, señaló Cañipa.

    Asimismo, planteó que la crisis “es más interna que externa”, es decir, “respecto a las decenas de miles de decretos sin firmar, o cientos de miles de expedientes sin tramitar respecto a extranjeros que están tratando de regularizar su situación, así como también los decretos de expulsión que estaban sin firmar. Esta crisis migratoria hoy en día, a mi entender, es una crisis migratoria también desde el punto de vista mucho más administrativo que de frontera”.

    No obstante, si bien valoró la construcción de la zanja, sostuvo que: “Me imagino que es un primer paso para una medida de mayor trascendencia o profundidad. Porque hoy en día, la zanja, así como está planteada, es preventiva. No tenemos una crisis, no tenemos extranjeros tratando de ingresar al país. Por lo tanto, el flujo migratorio es regular, es normal, como ha comentado en los últimos años. No tenemos mayor ni menor ingreso”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde La RedacciónMarcelo CañipaAricaEscudo FronterizoZanjaMigraciónCrisis Migratoria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Hospital San Juan de Dios informa que Rojas Vade salió de la UCI: presenta “mejoría sostenida”

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    Lo más leído

    1.
    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    Fallido permiso administrativo y sospechas en torno a un oficio prolongan conflicto por secretario del Senado

    2.
    PC se abre a inaugurar temporada de reclamos ante el TC por Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    PC se abre a inaugurar temporada de reclamos ante el TC por Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    3.
    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    4.
    Nuevo hogar, nueva oficina, pero asesores conocidos: los primeros días de Boric fuera del poder

    Nuevo hogar, nueva oficina, pero asesores conocidos: los primeros días de Boric fuera del poder

    5.
    La cuidadosa puesta en escena de los puntos informativos del Presidente José Antonio Kast

    La cuidadosa puesta en escena de los puntos informativos del Presidente José Antonio Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes
    Chile

    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Contraloría detecta falencias en contrato de concesión de Hospital de Antofagasta que afectó la atención de casi 4 mil pacientes

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”
    Negocios

    Andrés Velasco y medidas del gobierno de Kast: “Este no es el momento (...) para darse gustitos fiscales”

    ¿Cuánto subirían las bencinas si se elimina el Mepco? Expertos anticipan fuerte alza

    La falla de la inteligencia artificial: una mirada desde la literatura

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial
    El Deportivo

    Con las mejores del planeta y dos rivales conocidas: las Diablas se ilusionan tras el sorteo del Mundial

    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera

    Exoficial de la Fuerza Aérea, estilo agresivo y cazatalentos: los secretos del modesto Bodo/Glimt, la sensación de Europa

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios
    Cultura y entretención

    Festival REC presenta sus horarios por día y confirma sus cuatro escenarios

    Dolor, infidelidad y arte: la tormentosa relación de Frida Kahlo y Diego Rivera que llega a Netflix

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán
    Mundo

    Dimite el director del Centro de Contraterrorismo de EE.UU. por discrepancias con la guerra en Irán

    Rusia entra en un apagón digital: el Kremlin interrumpe servicio de Telegram, la última aplicación de mensajería disponible

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT