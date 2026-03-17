Alcalde (s) de Arica por visita de Kast a la frontera y construcción de la zanja: “Esperábamos mayor información”

La visita del Presidente José Antonio Kast a Arica, para dar puntapié inicial al Plan Escudo Fronterizo y comenzar con la excavación de una zanja en Chacalluta, para enfrentar la migración irregular, generó una serie de repercusiones.

En las actividades del Mandatario llamó la atención la ausencia de algunos de los alcaldes de las comunas de las zona norte. Y si bien, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el alcalde (s) de Arica, Marcelo Cañipa, sostuvo que la invitación a las actividades le fueron enviadas el domingo en la tarde, también reconoce que esperaban más información sobre lo que iban a hacer.

“Llegó una invitación de parte de la oficina del Presidente de la República el día domingo. La analizamos y, claro, estábamos esperando un poco la entrega de la información más concreta que se había solicitado, ya que no teníamos antecedentes técnicos respecto a qué se iba a hacer ”.

Asmismo, Cañipa - quien se encuentra reemplazando al alcalde porque este úlñtimo está fuera del país por un tema de salud- sostuvo que si bien ellos no son los llamados a evaluar las acciones del Ejecutivo “nosotros queríamos tener conocimiento de la acción concreta que conlleva este plan, básicamente para nosotros activar nuestros operativos locales, nuestras acciones locales, que sí estamos llamados por ley a ejecutar, que son dar la protección social ante una crisis migratoria”.

Luego el jefe comunal (s) insistió en que “nosotros esperábamos mayor información. Más que coordinación, mayor información para nosotros es tener todas nuestras herramientas administrativas (5:07) dispuestas para estos efectos”.

Una crisis administrativa

Respecto de la situación migratoria, la autoridad descartó que exista una “crisis” al menos en su comuna.

“ Estamos totalmente normales, con un flujo normal y regular de extranjeros en la ciudad de Arica , así que no tenemos ningún tema de crisis. No obstante, por eso que nosotros queríamos conocer algún antecedente para anticiparnos ante una eventual crisis futura”, señaló Cañipa.

Asimismo, planteó que la crisis “es más interna que externa” , es decir, “respecto a las decenas de miles de decretos sin firmar, o cientos de miles de expedientes sin tramitar respecto a extranjeros que están tratando de regularizar su situación, así como también los decretos de expulsión que estaban sin firmar. Esta crisis migratoria hoy en día, a mi entender, es una crisis migratoria también desde el punto de vista mucho más administrativo que de frontera”.

No obstante, si bien valoró la construcción de la zanja, sostuvo que: “Me imagino que es un primer paso para una medida de mayor trascendencia o profundidad. Porque hoy en día, la zanja, así como está planteada, es preventiva. No tenemos una crisis, no tenemos extranjeros tratando de ingresar al país. Por lo tanto, el flujo migratorio es regular, es normal, como ha comentado en los últimos años. No tenemos mayor ni menor ingreso”.

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