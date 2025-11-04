Alcaldes Concha y Vodanovic asumen protagonismo en la disputa por el distrito 11 y cristalizan división en el FA

Las dos candidatas a diputada del Frente Amplio (FA) en el distrito 11 (Las Condes, Vitacura y Peñalolén), la exconcejala Isidora Alcalde y la exconvencional Constanza Schönhaut, llegaron la mañana de este martes al debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), para acompañar a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Se sentaron en la misma fila, pero a tres personas de distancia. La separación entre ambas da cuenta de un fenómeno que, a 10 días de la elección parlamentaria, es más fuerte que nunca en el FA: la división en la militancia entre quienes apoyan a cada una.

La prueba más evidente de la fractura es la postura que han adoptado los dos alcaldes militantes del FA en la Región Metropolitana: Tomás Vodanovic (Maipú) y Miguel Concha (Peñalolén).

Vodanovic -quien encabeza una comuna que no es parte del distrito 11, pero se ha consolidado como uno de los políticos mejor evaluados a nivel nacional- decidió respaldar activamente la candidatura de Alcalde en desmedro de Schönhaut.

La exconcejala compartió una serie de fotos junto a él en la Corrida Gana Santiago, que se desarrolló este fin de semana. “El trabajo que han hecho alcaldes como Tomás Vodanovic es fundamental para mejorar la calidad de vida de los barrios. Y recibir su apoyo es un honor”, escribió la exconcejala en su cuenta de Instagram.

“Mi candidata en el distrito 11. Conozcan y sigan a Isidora Alcalde”, contestó Vodanovic en su cuenta. Pese a que el jefe comunal grabó un video y se tomó fotos con Schönhaut -así como con varios otros candidatos del FA-, en el partido reconocen que él y la alcaldesa Macarena Ripamonti (Viña del Mar) son los grandes impulsores de la candidatura de la exconcejala.

Concha, por su parte, ha tenido gestos con ambas. De hecho, hizo un aporte de $ 200 mil pesos a cada una y asistió a sus respectivos lanzamientos de campaña. Sin embargo, en el FA no es un secreto que su carta para llegar al Congreso es una: Schönhaut.

Se trata de un respaldo fundamental en el distrito 11, puesto que Concha es el único alcalde que tiene el oficialismo en esa zona. Todos los demás son de derecha.

El alcalde Concha ha sido visto junto a la exconvencional en actividades de campaña y entregando volantes con su rostro. “Tome, le dejo a mi diputada: Constanza Schönhaut. Mi candidata, por si acaso”, dice el jefe comunal cuando entrega el material a los vecinos de Peñalolén.

Ambos tienen un nexo fuerte. Concha y Schönhaut se hicieron cercanos al hacer campaña juntos en 2020, cuando él postuló a la alcaldía de Peñalolén por primera vez y ella, por su parte, a la Convención Constitucional. Además, trabajaron mano a mano para lograr la unificación del FA, a través de la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática (RD).

Aunque Concha ha intentado dar señales de neutralidad, al participar también de actividades de campaña de Alcalde, desde el FA comunal de Peñalolén sugieren que él marca cierta distancia con ella por algunas conductas que la candidata ha tenido al interior de la colectividad.

Una de ellas es el frío respaldo que, acusan, dio a Schönhaut cuando ella fue candidata a alcaldesa por Las Condes. Y también lo es que haya dicho que se justifica acusar constitucionalmente al exministro de Energía Diego Pardow, militante del FA.

Que hoy Concha esté con Schönhaut es significativo, pues rompe con un paradigma que se arrastra en el FA desde su fusión: la división que existe entre Revolución Democrática y Convergencia Social, los dos partidos que dieron pie a la colectividad. Que él haya dado el paso, comentan en el comunal, ha logrado que más exmilitantes RD de Peñalolén hoy estén detrás de la candidatura de la exconvencional.

Alcalde, Concha y Vodanovic provienen de RD, mientras que Schönhaut fue una de las militantes más influyentes de Convergencia Social.