Alianza con China a través de los Brics y llamado al gobierno a “ser menos cándido”: los hitos de Jara en debate LT

Los candidatos presidenciales del oficialismo se enfrentaron este jueves en el debate de primarias organizado por La Tercera y Radio Duna. Desde el caso Convenios hasta lo polémica por las licencias médicas fueron los tópicos que sortearon los representantes oficialistas.

La abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara marcó el diálogo por su rechazo al acuerdo de SQM y Codelco para la explotación del litio.

En este apartado, la militante PC remarcó se negativa a pactar con SQM “no solo por su herencia pinochetista, sino que también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política”.

Por lo mismo, instó al gobierno a "ser menos cándido en esto".

Además, la exministra del Trabajo fijó sus lineamientos respecto a la búsqueda de nuevas alianzas internacionales para contrarrestar las políticas económicas de Donald Trump.

“Eventualmente si me eligen su presidenta, como así espero que sea, voy a impulsar nuevos acuerdos. En particular me interesa mucho que podamos hacer alianza con China, con India, como lo he señalado, y con Brasil a través de los Brics”, defendió Jara.

La integración de Chile al foro integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica es una petición que ha impulsado sin éxito el Partido Comunista (PC).