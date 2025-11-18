Álvaro García por acusación constitucional contra Pardow: “El ministro Pardow ya pagó su responsabilidad política”

Durante la mañana de este martes, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se refirió a la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, apuntando que este ya asumió su responsabilidad política y que lo importante es que el Congreso se enfoque en otros temas.

“El ministro Pardow ya pagó su responsabilidad política, que es un objetivo fundamental de la Acusación Constitucional saliendo del gabinete, por lo que no vemos razones para insistir en esa línea, cuando el costo de haber cometido un error ya ha sido cobrado”, señaló García.

De acuerdo a lo que añadió, “lo importante a mi juicio es avocarnos a las tareas propias del Congreso, una muy importante es el trámite del próximo subsidio eléctrico, porque como recién anunciábamos este sigue vigente durante parte del próximo año, pero si no se aprueba el proyecto de ley que mantiene el subsidio este se va a agotar, creo que allí deberíamos centrar la atención del trabajo parlamentario”.

En la ocasión, el biministro además fue consultado sobre la acusación que surgió contra Pardow a raíz de que su cónyuge sería socia de un estudio jurídico que habría defendido a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

“Desconozco la situación de la cónyuge del ministro Pardow”, apuntó, agregando que “depende de muchas cosas, depende de si el ministro declaró eso en su declaración de intereses, cual fue el rol efectivo de la cónyuge y sin conocer esas cosas no puedo dar una opinión.