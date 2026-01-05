Antonia Urrejola, excanciller, sobre Venezuela: “Quienes cumplen funciones públicas (...) no pueden aplaudir la ilegalidad”

No hay espacio para relativizar. Ese es el diagnóstico de Antonia Urrejola frente a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ocurrida el sábado, que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

La excanciller del Presidente Gabriel Boric comparte la postura del gobierno chileno, del que ella fue parte hasta marzo de 2023. Así como también la de analistas com Benjamín Salas y Carlos Peña. “Me parece que es fundamental reafirmar un punto esencial que el derecho internacional no admite relativizar: las violaciones a la soberanía y el uso de la fuerza no se legitiman por la identidad de quien lo hace ni por la causa invocada”, sostiene la exministra.

Urrejola considera que “lo ocurrido este sábado en Venezuela constituye una violación flagrante del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que consagra la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Ninguna de las excepciones reconocidas —legítima defensa ni autorización del Consejo de Seguridad— está presente".

La exministra de Relaciones Exteriores explica que “esta constatación jurídica no equivale a justificar la dictadura de Maduro”. Al contrario, dice, “la Corte Penal Internacional mantiene desde 2018 una investigación formal por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2014, y la Misión independiente de determinación de los hechos de la ONU ha documentado con rigor ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas perpetradas por el régimen”.

En ese sentido, Urrejola afirma que “Maduro debía responder ante los tribunales internacionales que precisamente existen para estos efectos. Una instancia que, como advierte la Misión de la ONU, sigue siendo requisito indispensable a pesar de los hechos recientes".

Pese a eso, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de la idea de que “la reacción de venezolanos en el exilio que celebran una salida al régimen tras años de persecución y despojo es más que comprensible y completamente legítima".

Sin embargo, hace una distinción. “Quienes cumplen funciones públicas, particularmente aquellos que proceden de países pequeños como el nuestro, cuya seguridad depende precisamente de la igualdad soberana de los Estados y no de la fuerza, no pueden aplaudir la ilegalidad”, asevera.

Urrejola afirma que “el hecho de que Maduro no respetara la soberanía de su pueblo, negando su decisión electoral, persiguiendo a opositores, no hace justificable que un país extranjero cercene la soberanía de Venezuela".

“Quien celebra esta acción porque ‘al menos se fue Maduro’ está deslegitimando precisamente el mecanismo que podría servir mañana a sus propios ciudadanos: un orden jurídico internacional que protege a los débiles contra los poderosos”, reafirma.

Por último, la extitular de Relaciones Exteriores hace una advertencia: “Convertir al derecho internacional en un instrumento selectivo según ‘quién’ actúa y ‘quién’ es víctima es exactamente lo opuesto a un derecho. El derecho internacional no se interpreta según afinidades ideológicas ni conveniencias coyunturales”.