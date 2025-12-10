Arremetida por indultos, situación en Venezuela y deuda de TAG: los hitos de Jara en el debate Anatel

A solo seis días de la elección presidencial de segunda vuelta, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), optó por mantener los emplazamientos a su contendor, José Antonio Kast (Rep), y además, fijó posturas en temas de contingencia, gobernabilidad, seguridad y derechos humanos, durante el debate Anatel.

En el primer bloque, que versó sobre gobernabilidad, Jara reafirmó su intención de renunciar al Partido Comunista en caso de ser electa. “La Presidenta de Chile debe estar por sobre los partidos políticos y me parece un buen gesto. Como lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin en su momento”.

Otro de los temas en los que la candidata reafirmó sus planteamientos y que generó tensión entre ambos fue el de el proyecto de ley, apoyado por el diputado republicano José Carlos Meza, que permitiría que reos terminales puedan conmutar su pena, independientemente del delito que hayan cometido. “Están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo (Miguel) Krassnoff, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país“, le dijo a Kast.

En materia internacional, uno de los temas que generó roces fue la situación política en Venezuela. Sobre este tema, Jara remarcó que Nicolás Maduro, el presidente de ese país, debe dejar el poder y que apoyará desde el sistema internacional las medidas para una transición democrática allí.

Respecto de si estaba de acuerdo con que se le haya entregado el Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición María Corina Machado, sostuvo: “Ellos ya se lo entregaron y como lo dije en su minuto, me parecen importantes las mujeres con su liderazgo en política (...) Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado, yo no la conozco, solo sé lo que ha llegado por la televisión y sé que ha tenido intentonas golpistas así como que también ha tratado de promover elecciones libres".

Asimismo, marcó distancia de polémicas que han golpeado al gobierno del que fue parte. Al ser consultada por dichos del ministro del Vivienda, Carlos Montes -de quien ha sido crítica- respecto de que existen “varias filas” para acceder a un domicilio propio, Jara indicó: “No estoy de acuerdo, me parece un error. Creo que en Chile lo peor que puede pasar es que no se respete la fila (...) En mi gobierno eso no va a pasar”.

Al ser consultada por el caso Democracia Viva, el primero en abrir la arista “convenios”, comprometió una legislación al respecto para evitar este tipo de casos. “Lo que vamos a hacer en transparencia es una ley de convenios 2.0, para elevar el estándar”, dijo.

En una ronda de preguntas cruzadas, cuando Kast le consultó por qué posturas tomó cuando en el comité político de ministros se abordaban decisiones polémicas -como el indulto al exfrentista Jorge Mateluna o el caso Monsalve- Jara le recriminó su paso por el Congreso y luego contestó: "Hice varias cosas. Lo primero fue entregar mi opinión para la conducción del país con todas las dificultades que esto tiene (...) “¿Tú crees que los comités políticos son asambleas, José Antonio? Demuestras efectivamente tu desconocimiento de cómo funciona el Estado“.

En el área de seguridad, Jara no descartó decretar Estado de Excepción y al ser consultada sobre hechos de violencia protagonizados por estudiantes en liceos emblemáticos, afirmó que “voy a hacer uso de todas las herramientas que la ley me de para perseguir este tipo de delitos”. Adicionalmente, reafirmó su propuesta de empadronamiento a los migrantes en situación irregular.

En el segmento de economía, entre otras medidas, Jara propuso revisar y mejorar lo relativo a Codelco, además avanzar en el proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en el norte del país, aunque hizo hincapié en que idealmente lo reubicaría para no perjudicar la observación astronómica.

Y fue en este segmento que se abordó otro tema polémico. En concreto, se le consultó por qué saldó una deuda de más de 600 mil pesos de TAG, seis años después de la infracción. "No, eso no es así. Creo que me habría demorado tres meses (en pagar) y creo que le pasaron mal el dato. Es una gran fake news , a todo esto”.

Según Jara, el monto de la deuda sería superior al normal debido a que no realizó las diligencias correspondientes tras adquirir un vehículo: “Cuando me lo compré, no fui inmediatamente a hacer el trámite del TAG. Y eso es una responsabilidad mía. Y me demoré. Y circulé un buen tiempo sin TAG, y después la pagué”.