    Bachelet se despliega en España mientras La Moneda prepara su inscripción como candidata a la ONU en los próximos días

    El gobierno espera que la exmandataria esté inscrita en la nómina oficial de candidatos antes de mediados de febrero. Esto en medio de las señales que ha dado hasta ahora el gobierno entrante de José Antonio Kast que ha insistido en que la postulación a la ONU no es prioritaria. Mientras tanto la exjefa de estado partió este martes a Europa.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 19 de agosto 2024. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, junto a la expresidenta Michelle Bachelet, participa de la conmemoracion del aniversario N¡ 70 del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un vuelo rumbo a Madrid tomó este martes la expresidenta Michelle Bachelet, para participar del “GWL Voices Dialogue 2026: Women Leading the UN of the 21st Century” en España.

    Bachelet asiste como invitada al encuentro que se realizará entre el miércoles y jueves. Este último día tomará su avión de vuelta a Santiago. El viernes, en Chile, comenzará sus vacaciones, las que se extenderán por el mes de febrero.

    La participación de la expresidenta en esta instancia marca la reactivación de su agenda internacional, que le ha servido para exhibir su nominación como candidata a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. La misma instancia a la que asistirá Bachelet empuja que la sucesora de António Guterres sea mujer.

    En ese sentido, Bachelet ha visitado y se ha reunido con líderes de países como México, Uruguay, China, Francia, España, entre otros. Su último viaje fue a Nueva York, donde, en la sede de la ONU, se reunió con los representantes de los países del Consejo de Seguridad, organismo clave para que su candidatura al principal cargo de Naciones Unidas pueda prosperar.

    Alicia Bárcena, Claudia Sheinbaum y Michelle Bachelet.

    Esto porque dentro de dicha entidad existen cinco países con poder de veto a cualquiera de los candidatos: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia.

    Para entrar formalmente en la contienda, Bachelet debe ser inscrita oficialmente por la Cancillería. La ONU abrió el proceso de postulaciones el 14 de enero y, hasta ahora, en la página de la entidad, solo se ha inscrito formalmente el argentino, y cercano a Javier Milei, Rafael Grossi.

    En el gobierno del Presidente Gabriel Boric señalan que la inscripción formal de Bachelet se concretará en los próximos días. La proyección es que la exmandataria esté en la nómina oficial de candidatos antes de mediados de febrero.

    El procedimiento ya fue reafirmado días atrás por el propio Mandatario, en entrevista con Tolerancia Cero, donde indicó que la inscripción de Bachelet quedará lista antes de que él deje el poder.

    Esto pese a la resistencia del gobierno entrante por fijar una postura. De hecho, el Presidente electo, José Antonio Kast, ha evitado confirmar o descartar que en su futura administración mantengan el respaldo a la nominación de Bachelet anunciada por Boric en la última Asamblea General de la ONU.

    La resistencia de Kast a fijar una posición se mantuvo incluso luego de una bilateral de casi dos horas que ambos sostuvieron en diciembre en la oficina de Bachelet, donde el Presidente electo supeditó un apoyo a la opción a una evaluación que tendrán que hacer en su equipo recién pasado el 11 de marzo, jornada en la que asumirá el poder.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    La misma idea planteó el fin de semana la próxima vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, quien, en La Tercera Domingo indicó, al ser consultada por la nominación de Bachelet, respondió que “las urgencias son otras, las urgencias son claras, las hemos hecho saber y las urgencias generan dolores. Hay que tomar otras decisiones que son importantes, sí, pero las urgencias son otras y las prioridades están en las urgencias”.

    23.01.2026 Mara Sedini - Ministra Secretaria General de Gobierno Presidente José Antonio Kast Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Un hito que se espera de aquí a la asunción de Kast a la Presidencia es la bilateral que tendrá el canciller Alberto van Klaveren con su sucesor, Francisco Pérez Mackenna. Este martes, el ministro indicó que “estamos absolutamente dispuestos a pasar toda la información necesaria, sobre todo de los temas que están pendientes en materia de política exterior”.

    Además, aseguró que “yo he estado en contacto a través de mensajes con el nuevo ministro de Relaciones Exteriores y aparte de eso vamos a sostener una reunión de acuerdo a la agenda de ambos. Así que tenemos la mejor disposición, y tenemos relaciones que son muy positivas también”.

    Más sobre:Michelle BacheletGabriel BoricJosé Antonio KastONUEspañaNaciones Unidas

    COMENTARIOS

