    Bancada PS pide reunión a Kast para conocer qué hará con el proyecto que conmuta penas a reos condenados por causas de DDHH

    “Estamos hablando de responsables de crímenes atroces cometidos en dictadura. Asesinatos de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños, tortura, persecución, muerte, arrojados al mar por pensar distinto. Lo que hoy día hace la bancada es señalar al presidente electo y futuro Presidente de la República, ¿está de acuerdo con esto?", explicó el diputado Juan Santana.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Dedvi Missene

    La bancada socialista de la Cámara Baja pidió reunirse con el presidente electo, José Antonio Kast, para conocer su postura sobre el proyecto de ley aprobado en general el jueves por el Senado, que permite la conmutación de penas por otras menos gravosas a presos de más de 75 años o con enfermedades crónicas.

    Desde el gobierno han criticado el proyecto tildándolo como "técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable", y cuestionado que de ser aprobado tal como está liberaría más de 12 mil internos, entre ellos condenados por violaciones a los derechos humanos y a presos de alta connotación social por delitos de homicidio como Julio Pérez Silva, alias “el psicópata de Alto Hospicio”, María del Pilar Pérez, “la Quintrala” y Juan Domingo Salvo Zúñiga, conocido como el “chacal de Alcohuaz”.

    Los parlamentarios socialistas le transmitieron a través de una carta al presidente electo, que el postulado del proyecto de ley, hoy en primer trámite constitucional, “no solo vulnera elementales principios de justicia, sino que también contraviene tratados internacionales suscritos por Chile, como el Estatuto de Roma, y no consideró las observaciones de la Corte Suprema”.

    El jefe de la bancada, Juan Santana, advirtió que “el día de ayer se abrió una posibilidad tremendamente peligrosa para la democracia de nuestro país, a la hora de entregarle una facilidad a personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. Lamentablemente hoy día se le está abriendo una puerta que viene a obviar todos los crímenes que cometieron durante los 17 años de dictadura".

    “Queremos conocer cuál es la opinión del presidente José Antonio Kast respecto a este proyecto y cuál va a ser la urgencia que su futuro gobierno le va a dar a esta iniciativa del senador Chahuán”, transparentó.

    Asimismo, el legislador hizo “estamos hablando de personas y responsables de crímenes atroces cometidos durante la dictadura. Asesinatos de mujeres, hombres, adultos mayores, niñas y niños, tortura, persecución, muerte, arrojados al mar por pensar distinto. Lo que hoy día hace la bancada del Partido Socialista es señalar al presidente electo y futuro Presidente de la República, ¿está de acuerdo con esto? ¿Cree que esta es la manera de llevar a cabo finalmente la justicia?“.

