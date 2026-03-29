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    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Los parlamentarios dijeron que la decisión no considera compromisos asumidos por el Estado en materia de memoria, justicia y reparación.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    RAUL BRAVOATON CHILE

    La bancada del Partido Socialista (PS) compartió una declaración en que rechazan lo anunciado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en entrevista con La Tercera este domingo, quien señaló que van a reversar la expropiación de Colonia Dignidad.

    "Dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca", dijo el ministro en la entrevista.

    A raíz de esto, los parlamentarios del PS señalaron que “tal como la justicia lo ha demostrado, ocurrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, pero también acontecieron graves crímenes una vez finalizada esta. Dicho recinto operó como un centro clandestino de detención, tortura y asesinato donde fueron víctimas niños, niñas, adultos chilenos y extranjeros”.

    Añadieron también que “no es la primera vez que el sector político que actualmente gobierna invisibiliza los crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad, el país es testigo como en otras ocasiones intentaron desacreditar las denuncias en contra de Paul Schäfer y los graves hechos que ahí ocurrían”.

    Sobre las declaraciones del ministro Poduje, dijeron que les llegaron con sorpresa a través de la prensa y que la decisión anunciada “además se ha realizado sin diálogo ni consideración por el dolor de las víctimas. Ni tampoco teniendo presente los compromisos asumidos por el Estado en materia de memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición, en virtud de los estándares internacionales de derechos humanos”.

    Ante esto señalaron que empatizan con el dolor y entregan todo su respaldo a las agrupaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos.

    “Emplazamos al Presidente de la República y al ministro de Justicia y Derechos Humanos para que se pronuncien sobre este grave hecho”, dijeron en la declaración y finalmente llamaron al Gobierno a “dialogar y no seguir actuando de forma provocativa imponiendo decisiones que afectan al país”.

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