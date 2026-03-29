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    PC conmemora el caso Degollados y alerta por medidas del gobierno en torno a los DD.HH.

    Durante las actividades, diversos dirigentes y autoridades criticaron los proyectos de Ley y anuncios que buscan conmutar penas o dar indultos a exuniformados.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Este domingo el Partido Comunista organizó una caravana y un acto conmemorativo en memoria de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, los tres militantes del partido que fueron asesinados en el marco del caso Degollados en 1985.

    La caravana comenzó en el frontis de la sede del Partido Comunista y desde el mediodía se citó a un acto conmemorativo en el Memorial Tres Sillas en la comuna de Renca, lugar en que fueron encontrados los cuerpos de las víctimas un 30 de marzo.

    En esa instancia el presidente del partido, Lautaro Carmona dio un discurso a los presentes en el que comenzó diciendo “nuestros compañeros fueron ejecutados por el entre comillas delito, mejor dicho por el mérito, de ser destacados combatientes antifascistas, luchadores por la libertad y la democracia, ejemplares militantes comunistas”.

    Carmona además recordó a otras víctimas de la dictadura como a los militantes del MIR, Paulina Aguirre y los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo que fueron asesinados justamente un 29 de marzo.

    Por otro lado, el timonel del PC también se refirió a la situación internacional y los conflictos vigentes, la que calificó como “la más dramática desde la segunda guerra mundial”.

    “Genocidios en cursos como lo de Gaza, el Líbano, Siria, Irán, Cuerno de África, Cuba. Intentos de estrangular a pueblos enteros como se hace contra Palestina, Venezuela y Cuba. Se viola y se pasa por encima del derecho internacional en forma descarada”, señaló.

    En su discurso además recordó y reiteró su postura contraria a algunas de las medidas anunciadas por el actual Gobierno, desde los recortes a beneficios sociales hasta el retiro del apoyo de la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas.

    “Proyecto de ley de conmutación de penas, posibles indultos a criminales de lesa humanidad, afectación del plan de búsqueda y de los sitios de memoria”, mencionó también y destacó los cacerolazos que han tenido lugar durante estos días.

    “Para cumplir con eficacia nuestra responsabilidad debemos combatir la dispersión que debilita al partido”, concluyó Carmona en su intervención.

    En el lugar estuvieron presentes diferentes autoridades como el diputado Gustavo Gatica, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el exministro de Justicia Jaime Gajardo, entre otros.

    Durante la caravana la dirigenta nacional del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena dijo que a partir de este evento “queremos que este gobierno que hoy día está en representación de un nuevo presidente nos dé garantía a las familias también de no repetición. Las garantías son importantes en virtud de la sociedad que estamos construyendo”.

    Respeto a la discusión sobre posibles indultos o conmutación de penas a condenados por delitos de lesa humanidad dijo que “esa intranquilidad después de tantos años de estar en tribunales, de insistir como agrupaciones para que fueran a la cárcel, hoy día lo vemos amenazado”.

    Tras el encuentro, el exministro Gajardo fue consultado por el anuncio del Gobierno sobre el freno que podrán a la expropiación del terreno en que funcionó Colonia Dignidad.

    Sobre esto, Gajardo señaló que “uno puede entender que hayan circunstancias presupuestarias y que esto se suspenda, que se retrase un tiempo, lo que no se puede entender y comprender es que retrocedamos en políticas de Estado como la garantía de los derechos humanos”.

    Horas antes había dicho en una publicación en X que “en la ex Colonia Dignidad se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas”.

    Asimismo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar dijo que como colectivo siempre asistirán a estos actos conmemorativos y destacó el rol de Manuel Guerrero como dirigente del profesorado, señalándolo como “uno de los nuestros”.

    Además añadió que “a propósito de lo que acaba de ocurrir en Calama, está más claro que educar para la no violencia, para la justicia, para el respeto es una cuestión esencial que tenemos hoy en día”.

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    Más sobre:Partido ComunistaCaso DegolladosLautaro CarmonaMemorial Tres SillasHermanos Vergara Toledo

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