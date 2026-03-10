Bancada RN advierte que “la mayor perjudicada” por la ausencia del presidente Lula da Silva será Michelle Bachelet

Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) abordó la inasistencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Los parlamentarios se encontraban realizando una jornada de trabajo con ministros del gobierno entrante para coordinar prioridades legislativas y avanzar en un trabajo prelegislativo conjunto de cara al inicio de la nueva administración.

Al término de la actividad, el jefe de bancada, diputado Diego Schalper, y el subjefe de bancada, Eduardo Durán, fueron consultados respecto a la información de la ausencia del presidente brasileño, en donde aclararon en primera instancia que para ellos “la relación diplomática con Brasil es principal”.

“Por lo mismo, el presidente Kast, pese a sus diferencias ideológicas antes de asumir, ya tuvo una reunión con el presidente de Brasil. Yo en eso creo que el presidente ha marcado una distancia de lo que ha sido el Presidente Boric, que ustedes saben, lamentablemente, suele reunirse con personas de su mismo signo político; en el caso del presidente Kast, no tuvo problema de reunirse con el presidente Lula”, indicó Shalper.

En esa línea, el jefe de la bancada RN advirtió que “ creo que la mayor perjudicada por la ausencia del presidente Lula va a ser la presidenta Bachelet porque, seamos sinceros, su ausencia ya para nosotros fue muy incomprensible y ya la ausencia del presidente Lula que uno de sus promotores va dando cuenta de ciertas señales que no son precisamente las que uno querría”.

“Nosotros siempre fuimos muy críticos de que el Presidente Boric, cuando lanzó la postulación de la presidenta Bachelet, no buscara un acuerdo transversal. Las dos comisiones de relaciones exteriores se enteraron por la prensa y, por lo tanto, bueno, yo creo que la gran damnificada de la ausencia del presidente Lula es la expresidenta Michelle Bachelet”, añadió.



