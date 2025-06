Bancadas oficialistas evalúan moción de censura en contra de José Miguel Castro (RN) y oposición descarta irregularidades

Las ramificaciones del informe de la Contraloría sobre el eventual mal uso de licencias médicas de parte de funcionarios públicos, están llegando al Congreso Nacional.

El Parlamento, al igual que otras instituciones, pretende replicar la fiscalización que hizo la Contraloría. Sin embargo, en medio de ese intento, un reportaje de Meganoticias emitido el miércoles reveló que una decena de diputados han utilizado la semana distrital para salir del país y que en algunos casos, mezclan este mecanismo con otros argumentos como impedimento grave y el permiso sin goce de dieta. Uno de los casos que ha generado mayor revuelo ha sido el del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), por la altura de este cargo en el escalafón de autoridades de la República.

El presidente de la Corporación, José Miguel Castro. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Al titular de la Corporación -quien antes de que se emitiera el reportaje había prometido una investigación acuciosa sobre este tema en el Parlamento- se le cuestiona haber viajado a Estados Unidos durante la semana distrital, vale decir, desde el 15 de diciembre al 7 de enero de 2023. Castro descartó haber incurrido en irregularidades así como haber utilizado fondos públicos para el viaje. “Es importante declarar que no existe impedimento del legal ni reglamentario para este tipo de situaciones durante las semanas distritales”, sostuvo.

La defensa del presidente de la Mesa Directiva, no obstante, no ha dejado conforme al oficialismo, desde donde no descartan levantar una moción de censura en su contra. Incluso, el diputado radical Rubén Oyarzo solicitó a Castro que presentara su renuncia al cargo en virtud de estos antecedentes, idea que no ha encontrado mayor eco en el bloque oficialista.

Valparaíso, 16 de abril de 2024. Punto de prensa del diputado Rubén Oyarzo. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

“El escenario es complejo. La disposición inicial de todas las bancadas ha sido abrir investigaciones, conocer a fondo los hechos y tomar las medidas necesarias para sancionar y prevenir que situaciones como esta se repitan. En ese ánimo, entiendo que la censura de la Mesa y la eventual salida de su presidente siempre son una posibilidad, que por cierto debemos evaluar como bancada (...) Ahora bien, si este escándalo escala, lo razonable sería que el propio diputado Castro dé un paso al costado, en resguardo de la transparencia y la imagen de la Cámara”, reconoció el jefe de bancada del Partido Socialista Juan Santana a este medio.

El jefe de bancada del PPD Héctor Ulloa tampoco descartó que los comités oficialistas presenten una moción de censura y explicó que “respecto al mérito de una censura ésta se evalúa en un aspecto más político que jurídico. No hay causales específicas en el reglamento de la Cámara de Diputados. Sencillamente se reclama la conducta de la Mesa, que en el caso del diputado Castro sería por la ausencia prolongada fuera del país”.

“Es necesario que desde el Parlamento demos una señal clara de compromiso con la ciudadanía, de estar a la altura del cargo. Más aún cuando se trata del Presidente de la Cámara”, añadió.

El jefe de bancada PPD Héctor Ulloa. Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

La diputada Lorena Fries, de la bancada frenteamplista, si bien reconoció que requieren más información al respecto, aseveró que “siempre está abierta la puerta a la censura”.

En declaraciones recogidas por T13, la jefa del comité PC-AH-FRVS-IND, Lorena Pizarro (PC) comentó que “lo que refleja el actuar del presidente de la Cámara es un incumplimiento abusivo de dos de las obligaciones que tenemos: fiscalizar y legislar. Me gustaría que esto nos lleve de verdad, primero como comité a evaluar qué vamos a hacer, si vamos a presentar una censura".

7 de mayo del 2024. Retrato a la diputada Lorena Pizarro en el Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

Oposición niega irregularidades

Desde la bancada UDI, el diputado Henry Leal argumentó que “la salida al exterior en semana distrital no está regulada en nuestro reglamento. No está prohibida. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a sumar a una censura al presidente de la mesa, porque no ha incumplido una obligación legal o reglamentaria, sin perjuicio del cuestionamiento que pueda existir desde el punto de vista ético y de la responsabilidad de cada parlamentario".

El jefe del comité de Renovación Nacional, Miguel Mellado, negó que Castro hubiera incurrido en fraude o delito y sentenció: “Pongámonos serios de una vez por todas, porque no se incumplió la ley, no se incumplieron los reglamentos y la verdad es que se hizo uso del reglamento para esa salida familiar que tuvo José Miguel al extranjero. Por lo tanto, dejen de tirar piedras porque les pueden rebotar en la cara. (...) Esto no es más que una operación política, burda, para intentar sacar de la mesa de la Cámara, por la ventana".

El jefe de la bancada UDI Henry Leal.

La diputada Joanna Pérez, representante del comité que agrupa a Demócratas, Amarillos en independientes, se mostró partidaria de que se investiguen el caso de Castro y similares, pero matizó: “Es bien distinto querer sacar provecho político o ventaja empuercando el sistema, si alguien no cumple sus funciones la ciudadanía lo va a castigar no reeligiéndolo. En este caso el presidente cumplía funciones en el extranjero”.

“No nos prestaremos para bajezas como la censura y más faltando meses para que termine este periodo. Sí creo que siempre es bueno revisar los controles y que se puede mejorar. Para eso hay órganos externos a los parlamentarios. La ética y la probidad no se decreta, se debe ejercer siempre", zanjó.

Roberto Arroyo, jefe de la bancada socialcristiana y nacional libertaria, evitó despejar si se plegaría a una moción de censura, pero se mostró a favor de que “las ausencias parlamentarias deben estar dentro de un reglamento que también impida el mal uso de aquellas cosas que por atribuciones se le pueden entregar a un parlamentario”.