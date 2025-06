Cargos de Contraloría contra Monsalve: Jara cuestiona falta de control a conductas del exsubsecretario y defiende a Tohá

La precandidata presidencial oficialista Jeannette Jara (PC) abordó este sábado las infracciones que la Contraloría estableció en el sumario realizado al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (exPS), imputado por violación y abuso sexual hacia una subalterna.

Son siete los cargos que levantó el ente contralor por infracciones previas y posteriores a la denuncia en contra de la exautoridad. En concreto, se le atribuyen conductas impropias durante el ejercicio de su cargo y se le reprocha no haber alertado al Presidente y a la entonces ministra del Interior -Carolina Tohá, ahora precandidata presidencial- de sus salidas con la subalterna que lo denunció.

Imagen de archivo. Audiencia de revisión de prisión preventiva de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Al término de una actividad de campaña con adherentes independientes, la abanderada del PC y Acción Humanista fue consultada por el sumario de la Contraloría. “Espero que funcione toda la institucionalidad que el Estado de Chile tiene. La verdad es que se van sabiendo siempre más casos. Pero en particular en el caso de lo que ha señalado la Contraloría me parece que es un hecho que relativamente ya se conocía, ¿no? en términos de que no informó a las autoridades en su momento. De hecho, tanto Carolina Tohá como el Presidente de la República así lo han señalado, lo cual circunscribe completamente los hechos a una conducta inadecuada", sostuvo Jara.

En esa línea, Jara recordó que cuando era ministra del Trabajo, el subsecretario de esa cartera, Christian Larraín, fue removido de su cargo tras haber sido denunciado por acoso sexual y reprochó que en ese entonces “lo que se hizo públicamente fue juzgarme a mí en vez de poner el foco en la persona que estaba cometiendo estas conductas”.

“Ahora en el caso del exsubsecretario Monsalve se ha tratado de traspasar esta responsabilidad a mi actual contendora Carolina Tohá como si fuera responsabilidad de ella lo que hizo presuntamente Monsalve. Y la verdad es que yo creo que aquí cada uno tiene que fijarse bien en que las mujeres no pueden ser las responsables de los actos de los denunciados. Eso no es el caso. Ni las víctimas, ni quienes tomamos medidas para corregir esta situación".

“Yo me alegro que esté saliendo toda la información. Creo que es un caso que no termina de darnos sorpresas. Y espero que se aplique la justicia con toda su severidad. Porque realmente es una muy mala señal que una autoridad con tanto poder haya podido hacer todo este tipo de conductas sin control“, zanjó.