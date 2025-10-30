Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó las proyecciones que plantean diversas encuestas, donde se da cuenta que Jeannette Jara, candidata de Unidad Por Chile, pasaría con mayoría la primera vuelta, pero no ganaría ningún eventual escenario en la segunda votación presidencial.

“A nosotros nos parece que efectivamente lo que vamos a tener el día 16 de noviembre es la expresión ya más clara respecto de las candidaturas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo bien importante también en trabajo desde el territorio, en los casa a casa, en los encuentros ciudadanos, y nos parece que da un pulso de la campaña que es bien interesante”, indicó Figueroa en conversación con radio Universidad de Chile.

En esa línea, sostuvo que como oficialismo ya realizaron su primaria, consolidando su posición como sector. Sin embargo, apuntó que esta primera vuelta “nos tomaron de rehenes a todos los chilenos”, para pronunciarse con votos obligatorios para elegir una opción de la oposición.

“Se transformó en los hechos en una primaria obligatoria para el resto de los chilenos y chilenas que no participan de las propuestas, o que no están dedicadas porque no participaron en la primaria nuestra”, explicó.

La secretaria del PC expuso que “entonces, no me extraña que el ejercicio se haga de conjunto, ¿no? Que se diga, mira, en una primera vuelta sí, Jeannette está como consolidada, pero en una segunda vuelta no, porque perderían todos los escenarios, pero bueno, eso es hacer un poquitito análisis de ficción, ¿no? Todavía es una proyección sobre algo que no es lo concreto y lo real".

“Nosotros evidentemente siempre hemos dicho, somos muy cautos, muy prudentes, siempre hemos dicho que las encuestas son las fotos de un minuto, estamos muy tranquilos en ese sentido. Lo que trato de decir con esto es que en el fondo lo estamos haciendo, un ejercicio, cuando digo ficción me refiero a que en el fondo estamos haciéndolo sobre la base de, insisto, una primaria en la derecha que todavía no se consolida”, indicó.

Respecto a que podrían proponer al pasar a segunda vuelta para atraer más votantes, Figueroa se abstuvo de mencionar algo especifico y comentó que antes deben terminar la primera vuelta, pero enfatizó que “las demandas y los conscientes ciudadanos están sobre la mesa, esas no van a cambiar de primera a segunda vuelta, evidentemente”.