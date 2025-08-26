SUSCRÍBETE
Bárbara Figueroa pone orden en el comando: insta a Lagos Weber a enfocarse en la agenda de Jara tras polémica con Carmona

La integrante del comité estratégico de Jara afirmó que Lagos Weber "no es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura".

Shelmmy Carvajal 
Shelmmy Carvajal

La secretaria general del Partido Comunista (PC) y integrante del comité estratégico de la candidatura oficialista, Bárbara Figueroa, criticó las declaraciones del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) –también miembro del comando presidencial– quien arremetió contra el timonel del PC, Lautaro Carmona, por las críticas que realizó a la gestión del exministro Mario Marcel.

En concreto, el líder de los comunistas cuestionó la administración de Marcel por privilegiar “el recurso” por sobre “la necesidad social”. Las declaraciones de Carmona fueron duramente reprochadas al interior del oficialismo, el mismo senador Weber afirmó que los dichos de Carmona generan fraccionamiento y afectan a la candidatura de Jeannette Jara.

“Es como que no termina de convencerle que la candidata es de sus filas y no está dispuesto a respaldarla. Uno la tiene que respaldar de distintas formas, respaldando activamente, buscando elementos positivos, pero también uno respalda bien cuando evita hacer declaraciones que pueden mermar”, defendió Lagos Weber.

Ante la arremetida del legislador, la integrante del comité estratégico llamó al orden en las vocerías de la candidata e instó al militante PPD a enfocarse en la agenda de Jara.

En el panel político de radio Cooperativa, Figueroa elevó su molestia por las declaraciones y precisó: “En el caso del senador Lagos Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de esta agenda de la candidata, no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos porque no le compete esa función“.

En ese sentido, añadió: “No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura. Por lo tanto, su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata. Que, como digo, es una gira nacional, hoy día se encuentra en Punta Arenas, estuvo toda la semana pasada en el norte de nuestro país. Entonces, yo diría que pongámonos a hablar las cosas como corresponde”.

