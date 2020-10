Beatriz Sánchez dice que “no le gusta” idea de segundo retiro de fondos de AFP: “Llega el momento en que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo”

La excandidata a la presidencia por el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, dijo que “no le gusta” la propuesta que busca que los cotizantes puedan realizar un segundo retiro de sus fondos de AFP. “Llega el momento en que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo”, expresó la periodista.

La iniciativa que fue presentada por el diputado Karim Bianchi (independiente), con el apoyo de los diputados René Saffirio (independiente) y Pamela Jiles (PH), y por estos días se está discutiendo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

“Quiero ser bien sincera con esto, a mi un segundo retiro personalmente no me gusta, no me gusta porque creo que llega en un momento en que el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo”, sostuvo Sánchez en conversación con Radio Universo.

Para explicar su posición, citó a la economista Andrea Repetto."Hoy día el Estado entre todos los bonos que ha entregado como IFE, clase media, más otros específicos y focalizados ha desembolsado entre 4 mil 5 mil millones de dolares, la gente, el pueblo de Chile entre la sacada del 10% de AFP y la utilización del seguro de cesantía, que es de la propia gente de su ahorro, ha ocupado entre 14 mil y 15 mil millones de pesos, o sea la gente con sus propios ahorros hace frente a la pandemia".

Sánchez sostuvo que esa cifra “le espantó” y agregó que “llega el momento en que el Estado se tiene que meter la mano al bolsillo". “No puede seguir la gente pagando el costo de la pandemia o el Estado buscar la forma pero que la gente no lo siga costeando, si no hay otra alternativa, si el Estado sigue negando plata a la gente creo que no habrá otro camino y si miras todas las encuestas la gente está buscando el segundo retiro, no se si les pasa a ustedes como periodistas en la calle, la gente pregunta si habrá segundo retiro”, sostuvo.

“Es bien impopular porque es tremendo que nos gastemos de nuevo nuestros propios ahorros y que la gente pague con sus ahorros el costo de la pandemia. En otros países se han hecho esfuerzos tremendos y es el momento en que el Estado se ponga la manos en el bolsillo y ponga el dinero sobre la mesa, el Estado de Chile no lo ha hecho y la gente se está autofinanciando en la pandemia eso es injusto y ha pasado”, expresó.

Carrera presidencial: “No tengo ningún candidato o candidata vetada”

Consultada si votaría eventualmente por Daniel Jadue en una segunda vuelta, Sánchez sostuvo que “yo primero voy a votar por Frente Amplio, soy frenteamplista, y después no tengo ningún candidato o candidata vetada. Votaré por el que esté más cerca de las ideas que yo tengo y empuje el camino progresista. No tengo ningún problema”, sostuvo.