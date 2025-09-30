Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

El varias veces exministro Sergio Bitar (PPD) cuenta que la tarde domingo, tras la presentación del libro Hitos en la conquista de derechos de las mujeres chilenas, de su esposa, María Eugenia Hirmas -en la Feria del Libro Feminista, Lila en el Centro Cultural La Moneda-, se encontró con Carolina Tohá, a quien no veía desde hacía un buen tiempo, con quien conversó junto a otros dirigentes de su partido y el PS.

“Andaba acompañando a su hija y la vi muy contenta. También felicité a Mario Marcel por su entrevista de ese día en el diario El País” -donde el exministro de Hacienda señaló que “votaré por Jeannette Jara, pero con una aprensión: el rol del PC en un eventual gobierno suyo”-.

Para Bitar, su frase refleja el actual sentimiento que hoy existe en su sector, derrotado ampliamente en las elecciones primarias oficialistas del pasado 29 de junio.

En sectores del oficialismo a muchos les gustaría que Tohá y Marcel estuvieran jugando un rol más comprometido en la campaña de Jara.

Ellos jugaron un rol muy importante en el gobierno del Presidente Boric, y lo que corresponde a una candidatura presidencial es tener gente nueva. Para mí, ellos son las dos figuras claves que han sostenido al gobierno en la parte operacional durante estos años y creo que van a seguir cumpliendo un papel muy importante a futuro, en lo que significa la capacidad de gobernar en la centroizquierda.

¿Los ve liderando, desde el Socialismo Democrático, en el próximo ciclo político?

Más que liderando, los veo como ejemplos de la mayor capacidad de gobernar que tiene la centroizquierda. Y es a partir de ahí donde hay que construir mayores capacidades para dirigir una fuerza política progresista que esté en condiciones de ganar la elección del 2030.

Muchos no ven el Socialismo Democrático totalmente comprometido con Jara.

Hay comandos formados en todas las regiones del país y toda nuestra gente está apoyando a Jeannette Jara y cumpliendo su compromiso. No solo por compromiso, sino porque creen que es fundamental tener una fuerza lo más grande posible para contener un eventual triunfo de los sectores de derecha más duros. Para el grueso de la gente la elección presidencial está muy marcada hacia la derecha y la prioridad hoy está puesta en las candidaturas parlamentarias, donde sí puede haber una acción directa más eficaz de los partidos. Allí hay que concentrar recursos, fuerzas, ideas, y ahí va a estar la capacidad de acción política en los próximo cuatro años (2026-2030).

¿La prioridad del Socialismo Democrático está en el Parlamento?

La tarea principal y la prioridad están puestas en las candidaturas parlamentarias, además de apoyar a la candidata presidencial en todo lo que se pueda. Un mejor resultado en la campaña presidencial ayuda al propósito parlamentario.

Jeanette Jara filmó el domingo su franja electoral con todos los candidatos parlamentarios del PS.

Tohá continúa en segundo plano

El pasado 17 de septiembre, al iniciar su campaña oficial, Jara apareció junto a la exministra del Interior Carolina Tohá y al diputado Gonzalo Winter, sus excontendores en las primarias, que se habían restado de su precampaña y mantenido un largo silencio.

Ello apaciguó por un rato las críticas -privadas y públicas- a la ausencia de figuras del Socialismo Democrático en su campaña.

El domingo, la candidata oficialista grabó una parte de su franja electoral en televisión -a cargo del cineasta Nicolás Acuña (El reemplazante, Los archivos del Cardenal y Los mil días de Allende)- junto a todos los candidatos a parlamentarios del Partido Socialista, liderados por su presidenta, Paulina Vodanovic.