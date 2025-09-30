SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”

El experimentado político del PPD sincera que, ante un eventual triunfo de la derecha en segunda vuelta, “hay que concentrar recursos, fuerzas e ideas” en disputar el próximo Parlamento. “Ahí va a estar la capacidad de acción política en los próximo cuatro años (2026-2030)”, advierte.

Juan Andrés QuezadaPor 
Juan Andrés Quezada
Sergio Bitar: “La prioridad del Socialismo Democrático está puesta en las parlamentarias”. Andres Perez

El varias veces exministro Sergio Bitar (PPD) cuenta que la tarde domingo, tras la presentación del libro Hitos en la conquista de derechos de las mujeres chilenas, de su esposa, María Eugenia Hirmas -en la Feria del Libro Feminista, Lila en el Centro Cultural La Moneda-, se encontró con Carolina Tohá, a quien no veía desde hacía un buen tiempo, con quien conversó junto a otros dirigentes de su partido y el PS.

“Andaba acompañando a su hija y la vi muy contenta. También felicité a Mario Marcel por su entrevista de ese día en el diario El País” -donde el exministro de Hacienda señaló que “votaré por Jeannette Jara, pero con una aprensión: el rol del PC en un eventual gobierno suyo”-.

Para Bitar, su frase refleja el actual sentimiento que hoy existe en su sector, derrotado ampliamente en las elecciones primarias oficialistas del pasado 29 de junio.

En sectores del oficialismo a muchos les gustaría que Tohá y Marcel estuvieran jugando un rol más comprometido en la campaña de Jara.

Ellos jugaron un rol muy importante en el gobierno del Presidente Boric, y lo que corresponde a una candidatura presidencial es tener gente nueva. Para mí, ellos son las dos figuras claves que han sostenido al gobierno en la parte operacional durante estos años y creo que van a seguir cumpliendo un papel muy importante a futuro, en lo que significa la capacidad de gobernar en la centroizquierda.

¿Los ve liderando, desde el Socialismo Democrático, en el próximo ciclo político?

Más que liderando, los veo como ejemplos de la mayor capacidad de gobernar que tiene la centroizquierda. Y es a partir de ahí donde hay que construir mayores capacidades para dirigir una fuerza política progresista que esté en condiciones de ganar la elección del 2030.

Muchos no ven el Socialismo Democrático totalmente comprometido con Jara.

Hay comandos formados en todas las regiones del país y toda nuestra gente está apoyando a Jeannette Jara y cumpliendo su compromiso. No solo por compromiso, sino porque creen que es fundamental tener una fuerza lo más grande posible para contener un eventual triunfo de los sectores de derecha más duros. Para el grueso de la gente la elección presidencial está muy marcada hacia la derecha y la prioridad hoy está puesta en las candidaturas parlamentarias, donde sí puede haber una acción directa más eficaz de los partidos. Allí hay que concentrar recursos, fuerzas, ideas, y ahí va a estar la capacidad de acción política en los próximo cuatro años (2026-2030).

¿La prioridad del Socialismo Democrático está en el Parlamento?

La tarea principal y la prioridad están puestas en las candidaturas parlamentarias, además de apoyar a la candidata presidencial en todo lo que se pueda. Un mejor resultado en la campaña presidencial ayuda al propósito parlamentario.

Jeanette Jara filmó el domingo su franja electoral con todos los candidatos parlamentarios del PS.

Tohá continúa en segundo plano

El pasado 17 de septiembre, al iniciar su campaña oficial, Jara apareció junto a la exministra del Interior Carolina Tohá y al diputado Gonzalo Winter, sus excontendores en las primarias, que se habían restado de su precampaña y mantenido un largo silencio.

Ello apaciguó por un rato las críticas -privadas y públicas- a la ausencia de figuras del Socialismo Democrático en su campaña.

El domingo, la candidata oficialista grabó una parte de su franja electoral en televisión -a cargo del cineasta Nicolás Acuña (El reemplazante, Los archivos del Cardenal y Los mil días de Allende)- junto a todos los candidatos a parlamentarios del Partido Socialista, liderados por su presidenta, Paulina Vodanovic.

Más sobre:PolíticaBitarParlamentariasJaracampañaTohá

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming
Chile

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”
Negocios

Gobierno por supuesta deuda de US$ 1.000 millones del Minvu: “La cifra real es menos de 1/9 de ese valor”

Bajo nivel de lluvias, pero lo suficiente para asegurar el consumo de agua potable para la próxima temporada

Corte Suprema acoge recurso de Lotería de Concepción y ordena bloquear sitios de apuestas online

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google
Tendencias

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League
El Deportivo

En vivo: el Real Madrid visita al Kairat Almaty por la Champions League

La cantera de la Sub 20: la nueva generación de la Roja deja atrás a los tres grandes y desarma una tendencia histórica

Parte médico detalla la evolución de Patricio Toledo tras sufrir un infarto

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago
Cultura y entretención

Iván Navarro y Hueso Records presentan,“Penumbra”, en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago

Chase Infiniti, la revelación actoral del momento: “Trabajar con Paul Thomas Anderson fue una verdadera clase magistral”

Con Chini.png: 14ª Primavera del Libro reune más de 230 editoriales en Parque Estadio Nacional

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas
Mundo

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Las dudas sobre el plan de paz de Trump para Gaza: las líneas rojas de Netanyahu y Hamas

Trump sugiere usar ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para militares

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos