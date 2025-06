Blumel previo a resultados de primaria: pronostica triunfo de Jara, emplaza al SD y apunta a tensión de extremos en noviembre

El exministro del fallecido Presidente Sebastián Piñera y actual asesor de la candidata Evelyn Matthei (Chile Vamos), Gonzalo Blumel, hizo un crudo análisis previo a los resultados de la primaria del oficialismo, en que se miden Jeannette Jara (PC-Ah), Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, sostuvo: “Tal como se pronostica, gana Jeannette Jara. Me parece que es una muy mala noticia para Chile , porque la verdad el Partido Comunista, donde ha gobernado en general y en particular no ha traído ni progreso ni más libertad”.

“Y por lo tanto me parece que es una mala noticia que el Socialismo Democrático caiga derrotado, porque si bien yo tengo muchísimas diferencias políticas y ideológicas con el mundo que representa Guido Girardi y lo que era la Concertación antiguamente, me parece que es una colisión respetable que lamentablemente terminó sucumbiendo frente a las posiciones más ultras de la izquierda”.

En ese sentido, planteó que además “resulta paradójico el caso del Frente Amplio, que parece que su candidatura estaría sufriendo una debacle”.

Pero no solo eso. También apuntó al posible escenario que se abre con un triunfo de Jara para las presidenciales de noviembre, donde eventualmente competirá con Matthei, José Antonio Kast (republicanos) y Johannes Kaiser (PNL).

“Yo creo que es malo para Chile una candidatura de la izquierda encabezada por una candidata al Partido Comunista. Por supuesto que si ganan la primaria están en todo su derecho, es legítimo, la ganaron, tienen que competir y de eso se trata la democracia. Pero me parece que es una mala noticia para Chile porque básicamente lo que va a pasar en noviembre probablemente va a tensionar mucho desde los extremos”, argumentó.

Y luego agregó: “Vamos a tener a una izquierda mucho más a la izquierda que la que tuvimos incluso en el 2021, ni hablar en las elecciones anteriores. Y por lo tanto, el país puede quedar cautivo en los extremos”.

En esa misma línea, remarcó que “tener capacidad de proyectar a Chile desde posiciones que no representan la mayoría ciudadana, lo que uno diría del sentido común, las principales prioridades de las personas, desde los extremos se hace mucho más difícil y yo creo que es una mala noticia para el país”.