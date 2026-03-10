Boric carga contra Trump de cara al cambio de mando y apunta: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía”

A un día de entregar el poder a José Antonio Kast, el Presidente Gabriel Boric volvió a cargar en contra del Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y apuntó a quienes admiran el tipo de liderazgo del norteamericano.

El Jefe de Estado, mediante sus redes sociales, se refirió a los dichos emitidos por el líder estadounidense por el hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena a raíz de un ataque de EE.UU.: “La capacidad de drones y misiles de Irán ha sido completamente destruida. Su marina ya no existe, toda permanece en el fondo del océano. 46 naves, ¿pueden creerlo? Me enojé un poco con los nuestros, les dije ‘Por qué no sólo los capturamos? Podríamos usarlos. ¿Por qué los hundimos?’. Ellos dijeron: ‘Es más entretenido hundirlos“, dijo Trump este lunes en una actividad en Florida.

La fragata regresaba a Irán desde un puerto del este de la India, tras haber participado en un ejercicio naval celebrado en la Bahía de Bengala del 18 al 25 de febrero. A bordo, según informaron medios internacionales, viajaban 180 personas, de las cuales al menos 80 murieron en el ataque.

Este es el personaje que algunos admiran y le rinde pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país 🇨🇱 durante nuestro mandato frente a lo que representa:



La banalidad del mal. https://t.co/aNBpqNvBoh — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 10, 2026

Boric respondió a estas palabras con una fuerte crítica: “Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía. Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país durante nuestro mandato frente a lo que representa: la banalidad del mal”.

Las declaraciones del Presidente se producen a solo días del viaje de Kast a Miami para participar de la cumbre “Shield of the Americas” convocada por Trump, en la que también estuvieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador), entre otros.

Entre los acuerdos alcanzados en la cita, está la conformación de una alianza militar para enfrentar a los carteles del narcotráfico en la región, lo que en Chile despertó fuertes críticas, entre otros del Partido Socialista, que instó al presidente electo a aclarar si suscribirá a dicha instancia.

De esta manera, el frenteamplista, que este miércoles entrega la banda presidencial a su sucesor, cierra su era con un fuerte cuestionamiento a Trump, como fue la tónica durante su administración, y que en las últimas semanas se intensificó luego del retiro de visas de la Casa Blanca -por la controversia del cable chino subacuático- a tres funcionarios de su gobierno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.