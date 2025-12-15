Boric destaca cita con Kast y disposición “para iniciar las conversaciones” sobre pendientes del gobierno en el Parlamento

Luego de una cita bilateral con José Antonio Kast en La Moneda, que se extendió por una hora, el Presidente Gabriel Boric entregó una declaración al país.

Previo a la reunión privada entre el Mandatario y el Presidente electo, hubo un encuentro con los equipos de ambos.

En representación del gobierno asistieron los ministros Camila Vallejo (Segegob), Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Nicolás Grau (Hacienda).

Kast estuvo acompañado de sus principales asesores Arturo Squella, Claudio Alvarado, Jorge Quiroz, María Jesús Wulf y Sebastián Figueroa. También con su esposa, María Pía Adriasola.

El Jefe de Estado hizo uso de la palabra desde la Casa de Gobierno luego de que su sucesor dio un punto de prensa, donde abordó los principales temas de su visita, aunque sin mayores detalles.

En su alocución, Boric se refirió a algunos de los tópicos que marcaron el encuentro reservado con Kast y también con los equipos del Ejecutivo y del republicano.

“Les hemos transmitido información sobre el quehacer del gobierno, la marcha del país y la agenda legislativa. Además, conversamos sobre los pasos a seguir para realizar un traspaso ordenado al próximo gobierno el día 11 de marzo del 2026. Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”, dijo.

El Mandatario remarcó que al próximo gobierno le corresponderá continuar muchas de las políticas iniciadas y acordadas en estos años, como la implementación de la reforma de pensiones, la reforma de permisos sectoriales, la instalación del Ministerio de Seguridad Pública, la inmunización contra el virus sincicial, la implementación de la Ley Integral contra la Violencia a la Mujer, entre otros.

“Eso es lo que hemos conversado hoy día en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, afirmó.

MARIO TELLEZ

Y luego agregó: “Quiero destacar el clima positivo en el que se desarrolló la reunión. Aquí no tiene sentido, desde mi punto de vista, maquillar las cosas. Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”.

Sobre la cita bilateral privada con el Presidente electo, señaló: “Tuvimos una larga conversación personal en mi oficina, en donde compartimos algunas de las experiencias de estos cuatro años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile”.

Además, adelantó que el ministro Elizalde estará a cargo de facilitar todo el proceso de traspaso de mando. “Y además, cuando el Presidente electo nomine a su gabinete se realizarán coordinaciones con cada uno de las y los ministros para poder realizar un traspaso impecable con toda la transparencia que corresponda”.

También agradeció a Kast “por la disposición que mostró en la visita y que vamos a estar colaborando para que esto sea impecable siempre pensando en el bienestar de los chilenos y chilenas”.

“Como gobierno, nos quedan aún tareas. Sigue en marcha la implementación de la Ley de Pensiones, de la reforma previsional. Sigue el trámite legislativo de dos proyectos que son importantes, no para el gobierno, para los chilenos y chilenas, como es la Salacuna para Chile y el nuevo Sistema de Financiamiento de la Educación Superior para terminar de una vez por todas con el Crédito con Aval del Estado (CAE)”, recordó.

Finalmente, apuntó que eso fue parte del diálogo con el republicano. “Se lo planteé y lo conversamos también con José Antonio Kast y hay disposición para iniciar las conversaciones y que se pueda facilitar el que ojalá, de llegar a acuerdo, podamos avanzar en estos proyectos durante lo que resta de este periodo presidencial. Son algunas de las cosas que conversamos, hay otras, por supuesto, que quedan en el ámbito privado, pero yo, por lo menos, estoy conforme y, sobre todo, estoy orgulloso de Chile y de nuestras instituciones”.