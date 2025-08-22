Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

“O el asilo contra la opresión. Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda. Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos”.

Con estas palabras, mediante una publicación en su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric dio cuenta del otorgamiento de la nacionalidad por gracia a la escritora nicaragüense Gioconda Belli (76), aprobado por la Cámara de Diputados y despachado a ley.

O el asilo contra la opresión!



Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda. Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos. https://t.co/fVjx1eF0Q4 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2025

El texto del Mandatario, además de destacar el reconocimiento a la novelista, también tiene un trasfondo político que apunta directamente contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

¿La razón? En 2023, el gobierno de su país le quitó la nacionalidad nicaragüense a Belli, la declaró “traidora a la patria”, le confiscó sus propiedades y su pensión de jubilación. Esto, por la oposición que ha mantenido en contra de Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL).

Gioconda Belli: “Los que estuvimos en el sandinismo pensábamos en el futuro de los hijos, no en el presente” Foto: Andrés Pérez - La Tercera

Enterado de la situación, casi de inmediato, el presidente Boric le ofreció en ese entonces a Belli hacerse ciudadana chilena. Ahora, tras la tramitación en el Congreso, se le concedió el reconocimiento en el país.

Muy honrada me sentí esta mañana cuando leí que finiquitó el proceso para darme la ciudadanía chilena. Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a Antonia Urrejola y al

Presidente Boric especialmente. https://t.co/TDgpdhHgLZ — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) August 22, 2025

La novelista también dio cuenta del otorgamiento de la nacionalidad chilena en sus redes sociales y aprovechó de agradecer el Jefe de Estado.

“Muy honrada me sentí esta mañana cuando leí que finiquitó el proceso para darme la ciudadanía chilena. Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a Antonia Urrejola y al Presidente Boric especialmente”, escribió.

Además de la chilena, Belli también recibió la naturalidad española en enero de 2024, donde también ha vivido parte de su exilio.