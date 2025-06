Boric enfatizó que empleados públicos involucrados en casos de licencias médicas “deben asumir su responsabilidad”.

“Toda persona que haya hecho mal uso del derecho a la licencia debe asumir su responsabilidad”. Así se refirió el Presidente Gabriel Boric durante su última cuenta pública a la polémica por el abuso de licencias médicas por parte de empleados públicos revelada por Contraloría.

Según detalló la Contraloría, entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencias médicas.

Distintas reacciones generó en los destacamentos públicos la información, desde sumarios a despidos.

En ese contexto, Boric explicó que esta rendición de responsabilidad por parte de los involucrados implica “ quedar sujeto a sumario administrativo, incluso si posteriormente renuncia . La sanción que corresponde a una falta grave de la probidad es la destitución del cargo”.

“Sin embargo, también quiero decir que acá no pueden pagar justos por pecadores. Contrario a lo que algunos esgrimen como pretexto para retroceder en derechos y jibarizar al Estado, la institucionalidad pública es robusta comparada a nivel internacional y también tenemos que valorarla, mejorarla sin lugar a dudas, ser duro contra quienes vulneran los principios de la ética de la responsabilidad de la transparencia, pero no destruirla”, explicó inmediatamente sobre el caso.

En ese sentido, detalló que desde el gobierno ya habían trabajado respecto a la materia, por medio de la ley 21.746 que aumenta las sanciones a los que mal usen licencias médicas, la creación de mesas de trabajo que evalúen su correcto uso, al punto de restringir la dotación de servicios.

“Ante la crisis de confianza en las instituciones, es clave que no nos quedemos solamente en la crítica y en apuntar con el dedo, sino que demos soluciones reales, que defendamos estos principios con acciones y no solo con palabras”, finalizó al respecto.

Acciones en materia de probidad

Durante su alocución, el mandatario también se refirió a las respuestas desarrolladas en el gobierno frente a los casos de corrupción de los últimos años.

“Frente a cada uno de estos casos, nuestra posición y mi posición como Presidente de la República ha sido la misma. Todos deben ser investigados acuciosamente hasta el total esclarecimiento de los hechos, sin lugar alguno a la impunidad”, enfatizó.

En ese sentido, resaltó el desarrollo de 210 medidas dentro de una Estrategia Nacional de Integridad Pública. Además, destacó los resultados de la comisión Jaraquemada, para investigar el efecto de los casos de fundaciones y convenios.

“En materia de transparencia e integridad no existe, insisto, no existe el empate político. Tratar de excusar los errores propios en los actos cometidos por otros no nos salva ni nos excusa”, explicó.