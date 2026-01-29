SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric insta a la UDI a cambiar “de actitud” y aprobar el proyecto de sala cuna en marzo

    El Jefe de Estado apuntó que la iniciativa está en discusión hace cerca de dos décadas y que ahora se había alcanzado un “consenso técnico después de mucho trabajo”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric no se rinde en su intención de aprobar el proyecto de sala cuna universal en su mandato.

    Este jueves, el Mandatario moderó el tono e instó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a cambiar de actitud y aprobar la emblemática iniciativa en marzo, luego del receso legislativo veraniego.

    “En Chile podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres si aprobáramos el proyecto de sala cuna que llevamos cerca de 20 años discutiendo y respecto al cual habíamos alcanzado un consenso técnico después de mucho trabajo. Pero un sector de la derecha decidió trancarlo impidiendo su avance en el Congreso”, escribió en su cuenta de X.

    Y luego agregó: “Por las mujeres y familias de Chile espero que cambien de actitud y podamos aprobarlo la primera semana de marzo”.

    El Jefe de Estado, si bien insistió en que la colectividad de oposición trabó el avance de sala cuna en el Congreso, marcó un nuevo punto en su discurso, para que vea la luz antes de entregar la banda presidencial.

    Esto, luego de la ofensiva que encabezó ayer miércoles en contra del gremialismo, a la que desde La Moneda acusan que obstaculizar su paso a la Comisión de Educación del Senado.

    “Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, dijo el Mandatario ayer desde Biobío.

    Y añadió: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”.

    Giorgio Boccardo y Camila Vallejo.

    Boric se sumó así a los duros emplazamientos que hizo el gobierno con declaraciones de los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y Camila Vallejo (Segegob).

    Más temprano este mismo jueves, el ministro Boccardo se refirió a las expectativas que mantiene el Ejecutivo para sacar adelante el proyecto. “En política nunca se puede dar por muerto los proyectos, pero sí creo que siendo muy transparente con la ciudadanía (...) efectivamente durante marzo las chances son acotadas”, dijo.

    Más sobre:Gabriel BoricSala cunaUDIParlamento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Baja natalidad en Chile: las propuestas de Boric y Kast para frenar esta tendencia

    Los nuevos centros de prevención del delito inspirados en Bukele que el alcalde Reyes instalará en La Florida

    Exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, recurre a la Suprema y pide nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    Servicios

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    Este es el lineup de artistas confirmados al Festival REC 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día
    Chile

    La parrilla del Festival de Las Condes 2026 con los artistas por día

    Programa Chile Cuida: más de 240 mil personas han accedido a credencial de cuidadores

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas nos vamos a enfrentar”

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año
    Negocios

    Glencore produjo menos cobre durante 2025 por baja ley: desempeño de Collahuasi impacta el cierre del año

    Huelga en minera Mantoverde: Capstone Copper realiza operativo con helicópteros para ingresar a la desalinizadora

    Fin a una prohibición de 2019: Donald Trump permite los vuelos comerciales a Venezuela

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio buscan los octavos de final de la Europa League

    La CAF anuncia fuertes sanciones contra Senegal y Marruecos por graves incidentes en la final de la Copa de África

    ¿El mejor aval? Los elogios de Ricardo Gareca a la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming
    Cultura y entretención

    “Muchas personas nos quieren encasillar”: así es la reunión de Jason Momoa y Dave Bautista en el streaming

    La Moneda, la Biblioteca Nacional y los museos: los panoramas para el primer Día de los Patrimonios en Verano

    Lineup de REC 2026 tendrá a Travis, León Gieco y Cuarteto de Nos y foco en reconstrucción

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica
    Mundo

    Irán: Desapariciones forzadas, otra de las temibles armas de la República Islámica

    Marie Mateo, abogada: “Hoy la migración se ha convertido en un instrumento de confrontación política e identitaria en España”

    Aseguran que Trump consideraría atacar a Irán para inspirar nuevas protestas antigubernamentales

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?
    Paula

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan