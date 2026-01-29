Boric insta a la UDI a cambiar “de actitud” y aprobar el proyecto de sala cuna en marzo

El Presidente Gabriel Boric no se rinde en su intención de aprobar el proyecto de sala cuna universal en su mandato.

Este jueves, el Mandatario moderó el tono e instó a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a cambiar de actitud y aprobar la emblemática iniciativa en marzo, luego del receso legislativo veraniego.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 29, 2026

“En Chile podríamos reducir significativamente el desempleo de las mujeres si aprobáramos el proyecto de sala cuna que llevamos cerca de 20 años discutiendo y respecto al cual habíamos alcanzado un consenso técnico después de mucho trabajo. Pero un sector de la derecha decidió trancarlo impidiendo su avance en el Congreso”, escribió en su cuenta de X.

Y luego agregó: “Por las mujeres y familias de Chile espero que cambien de actitud y podamos aprobarlo la primera semana de marzo” .

El Jefe de Estado, si bien insistió en que la colectividad de oposición trabó el avance de sala cuna en el Congreso, marcó un nuevo punto en su discurso, para que vea la luz antes de entregar la banda presidencial.

Esto, luego de la ofensiva que encabezó ayer miércoles en contra del gremialismo, a la que desde La Moneda acusan que obstaculizar su paso a la Comisión de Educación del Senado.

“Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, dijo el Mandatario ayer desde Biobío.

Y añadió: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera” .

