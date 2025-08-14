SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

El Mandatario encabezó este jueves en La Moneda la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República a la Música Nacional y a las Artes Escénicas.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric.

El Presidente Gabriel Boric este jueves dedicó duras palabras en contra de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y también apuntó -indirectamente- al Mandatario de Argentina, Javier Milei.

El Mandatario entregó estas declaraciones en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, realizada en el Patio de Los Naranjos de La Moneda.

Fue en ese marco, que el Jefe de Estado recordó la polémica exposición de Nicanor Parra de 2006 en el Centro Cultural La Moneda, titulada “El pago de Chile”. La instalación artística consistía en una serie de reproducciones en cartón a escala humana que mostraba colgados de una soga a los presidentes del país desde Bernardo O’Higgins hasta Ricardo Lagos.

“(La obra) generó una gran polémica y hubo un ánimo de censurarlo. Finalmente ganó la libertad de expresión, la cultura, y Nicanor pudo hacer esa exposición de sus artefactos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy día la cultura también está en riesgo. Está en riesgo ante la intolerancia, ante la intolerancia de quienes creen que la cultura no importa, y que es un capricho de algunos. Y también entre quienes quieren silenciarla", dijo.

Y luego lanzó: “Permítanme poner un ejemplo muy claro. Yo me enteraba el día de ayer que el Presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos, el Smithsonian, para intervenir su curatoría, para asegurarse que cumpla con las directrices que impone el gobierno. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile. Y creo que es importante decirlo”.

Según informaron medios internacionales en la jornada de ayer, la Casa Blanca está realizando una revisión interna de las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país, para cumplir con la directriz de Trump, sobre lo que se debe exhibir.

Continuando con su argumentación, Boric planteó que “los momentos oscuros no caen de la noche a la mañana. Se van consolidando de a poquito, van avanzando, en donde empezamos a naturalizar y comenzar de a poco las diferentes censuras o autocensuras que se van produciendo en la cultura”.

Fue entonces que el Presidente también deslizó una crítica a Milei, aunque en este caso sin nombrarlo directamente como a Trump.

“Hoy día decimos que Estados Unidos puede estar muy lejos. Pero miren como lo están pasando los artistas en Argentina en este momento. Por eso yo los quiero invitar a todos y a todas a defender la libertad de expresión y la cultura”, remarcó.

Más sobre:Gabriel BoricDonald TrumpJavier MileiCultura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Alrededor de 20 mujeres fueron rescatadas de una red transnacional de trata de personas que opera en Antofagasta

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Corte confirma absolución de carabinero imputado de apremios ilegítimos por lesión ocular de camarógrafo en protesta

Lo más leído

1.
Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

2.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

3.
“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

4.
“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

“Llegó un momento en que parecía el cabeza del Tren de Aragua”: Orrego y su imagen pública tras requerimiento de destitución

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Conejos con “tentáculos”: ¿Cuál es la razón de esta extraña mutación?

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

Fuertes vientos hacen impactar con la pista a un avión Boeing 747

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

¿Oasis o Blur? : a 30 años de la batalla del Britpop

Servicios

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Metro anuncia cierre de dos estaciones de la Línea 1 durante el feriado de este viernes

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén
Chile

Quedó en la terna por sorteo: Valencia nombra a Hernán Libedinsky como fiscal regional de Aysén

Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior
Negocios

Sartor AGF informa deterioros de hasta 85% en los fondos y culpa a la administración anterior

Paula Benavides asume la presidencia del CFA y Joaquín Vial se integra oficialmente

Tesorería y nuevo Fondo Autónomo se reúnen para coordinar implementación de la reforma de pensiones

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins
Tendencias

Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

Cómo Estados Unidos compró Alaska a Rusia y expandió su poder en América del Norte

Cómo es la base militar de Alaska en la que Trump y Putin se reunirán para discutir sobre la guerra en Ucrania

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Betis por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Atlético de Madrid por LaLiga

Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Arsenal por la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Cultura y entretención

Eddington llega a Chile: anuncian estreno de la película con Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

“Es una historia de horror”: así se hizo el desgarrador documental sobre Marcial Maciel y los abusos

Corporación Cultural de Rancagua exige disculpas públicas a Natalia Valdebenito por “chiste” sobre mineros fallecidos

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México
Mundo

Cómo la muerte de un estudiante normalista reavivó el debate sobre violencia policial en México

Hanna Shelest, analista ucraniana: “Para Kiev la mayor expectativa es no convertirse en rehén de este juego de poder en Alaska”

Trump sostiene que hay un 25% de probabilidades de que la cumbre con Putin fracase

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi