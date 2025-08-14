Boric lanza dura crítica a Trump por “censura” a museos de EE.UU. y apunta a Milei por situación de artistas en Argentina

El Presidente Gabriel Boric este jueves dedicó duras palabras en contra de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y también apuntó -indirectamente- al Mandatario de Argentina, Javier Milei.

El Mandatario entregó estas declaraciones en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Presidente de la República 2024 a la Música Nacional y a las Artes Escénicas, realizada en el Patio de Los Naranjos de La Moneda.

Fue en ese marco, que el Jefe de Estado recordó la polémica exposición de Nicanor Parra de 2006 en el Centro Cultural La Moneda, titulada “El pago de Chile”. La instalación artística consistía en una serie de reproducciones en cartón a escala humana que mostraba colgados de una soga a los presidentes del país desde Bernardo O’Higgins hasta Ricardo Lagos.

“(La obra) generó una gran polémica y hubo un ánimo de censurarlo. Finalmente ganó la libertad de expresión, la cultura, y Nicanor pudo hacer esa exposición de sus artefactos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hoy día la cultura también está en riesgo. Está en riesgo ante la intolerancia, ante la intolerancia de quienes creen que la cultura no importa, y que es un capricho de algunos. Y también entre quienes quieren silenciarla", dijo.

Y luego lanzó: “Permítanme poner un ejemplo muy claro. Yo me enteraba el día de ayer que el Presidente de Estados Unidos, señor Donald Trump, ha decidido censurar uno de los museos más importantes de Estados Unidos , el Smithsonian, para intervenir su curatoría, para asegurarse que cumpla con las directrices que impone el gobierno. Eso es absolutamente inaceptable desde un país como Chile . Y creo que es importante decirlo”.

Según informaron medios internacionales en la jornada de ayer, la Casa Blanca está realizando una revisión interna de las exhibiciones y los materiales en el Instituto Smithsonian, la organización que administra los principales museos públicos del país, para cumplir con la directriz de Trump, sobre lo que se debe exhibir.

Continuando con su argumentación, Boric planteó que “los momentos oscuros no caen de la noche a la mañana. Se van consolidando de a poquito, van avanzando, en donde empezamos a naturalizar y comenzar de a poco las diferentes censuras o autocensuras que se van produciendo en la cultura”.

Fue entonces que el Presidente también deslizó una crítica a Milei, aunque en este caso sin nombrarlo directamente como a Trump.