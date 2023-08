Boric retoma este viernes diálogos con la oposición por pensiones y pacto fiscal

Concentrado en la emergencia generada por las lluvias en la zona centro-sur del país ha estado el Presidente Gabriel Boric en los últimos días. Tras recorrer varias localidades afectadas durante esta semana y anunciar bonos para las familias damnificadas, el Mandatario hará un alto este viernes para retomar una tarea dejó pendiente ante el temporal: la ronda de diálogos con partidos de la oposición que inició tras efectuar su tercer cambio de gabinete para allanar el camino a acuerdos en torno a las reformas tributaria y previsional.

La semana pasada -tras la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social y de concretar un ajuste en cinco ministerios-, el Jefe de Estado inició diálogos con dirigentes de Chile Vamos en lo que se calificó como una conversación franca y dura. El intercambio apuntó principalmente a limar asperezas con los líderes de la derecha, sector que ha elevado su tono contra La Moneda en medio de la crisis desatada por el lío de platas en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción en los traspasos de reparticiones públicas a fundaciones.

Tanto así que sectores de la oposición habían condicionado cualquier intercambio con el Presidente a la salida de ministros como Jackson y, además, a un cambio de rumbo en las reformas propuestas por el gobierno tanto en materia de pacto fiscal como de pensiones.

“Soy plenamente consciente de lo difícil que ha sido que esta reunión se produzca para todos y, por lo mismo, creo que es tremendamente positivo que se produzca. Pero me parece que todos somos conscientes que cuando conversamos en nuestros territorios o vemos las encuestas, entendemos que la gente quiere y exige acuerdos, se trata justamente de que en reuniones como esta salgamos con buenas noticias y no con malas. Eso no es obvio, no es fácil, pero los invito y sé que el hecho de que estén acá es una muestra de aquello, que trabajemos de buena fe para que eso sea posible. Y eso requiere también que podamos conversar”, dijo Boric -al inicio de la cita con Chile Vamos- la semana pasada.

Este viernes será el turno de grupos no alineados, como es el caso del Partido Demócrata y Amarillos, quienes llegarán a La Moneda a eso de las 17 horas. En esas reuniones se espera que -tal como ocurrió con Chile Vamos- la agenda sea abierta y pueda abordarse, además, la necesidad de acuerdos en temas como probidad y seguridad. Este mismo viernes, de hecho, la ministra Carolina Tohá (Interior) dará una señal sobre esta última agenda y anunciará las modificaciones a la Ley Antiterrorista.

Por el lado de Demócratas asistirán la senadora Ximena Rincón y el secretario general Carlos Maldonado, mientras que en el caso de Amarillos lo harán su presidente, Sergio Micco, y René Cortázar.

“Esperamos tener un diálogo franco con el Presidente de la República, poder analizar las prioridades del país. Hoy (ayer) he estado todo el día en mi región (El Maule) y claramente la situación es dramática. Por lo tanto, esperamos poder hablar de seguridad social en su concepto amplio, vale decir, pensiones, salud, vivienda. Poder hablar de emergencia, porque la situación es crítica. Y poder abordar los temas que para el país y la ciudadanía son prioritarios”, dijo Rincón a este medio.

El lunes, en tanto, el Presidente tiene previsto anunciar las recomendaciones de la Comisión de Probidad que se conformó tras destaparse los polémicos convenios de Democracia Viva. Ese mismo día, el Mandatario tendrá otra cita relevante: se reunirá con dirigentes del Partido Republicano.

El clima entre ambas partes no ha sido el mejor estos últimos meses. De hecho, parlamentarios de esa colectividad fueron los que llevaron adelante una acusación constitucional en contra del exmnistro Jackson, acción que pese a no haber sido concretada, terminó decantando en la salida del fundador de RD del gabinete.

En representación de la colectividad irá su presidente, Arturo Squella, quien irá acompañado de otro dirigente del partido, el que está por definirse. “Efectivamente, hemos sido invitados a La Moneda a una reunión con el Presidente de la República para abordar las reformas del gobierno”, aseguró el dirigente a La Tercera.