Boric sobre el cargo de Primera Dama: “Es una institución que tiene que ser modernizada, reevaluada, y para poder arreglarla hay que tomarla”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO.

Presidente electo fue consultado sobre si había cambiado de opinión desde su campaña, cuando afirmó que esta institución debía ser abolida y que debía ser asignada "en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de afinidad y de relación sentimental o de sangre con el Presidente o Presidenta”. Afirmó que no ha cambiado de parecer y que "las cosas no se modifican dejándolas estar”.